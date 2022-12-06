Мініштолен: чудова ідея смачного подарунка
Смачні подарунки завжди актуальні та запам'ятовуються надовго. Звичайно, потрібно докласти зусиль для їх створення, але це того варте. Ідеєю мініштолена поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати вдома сосиску у тесті.
— Якщо ви не дружите з дріжджовим тістом, цей рецепт вам дуже сподобається, — каже Елла Іванова. — Він не вимагає вистоювання і довгого замісу. А результат перевершить ваші очікування. Почастуйте цим штоленом близьких та друзів — вони будуть вам вдячні. Ось рецепт.
Мініштолен
Тісто
1 яйце
150 г м'якого вершкового масла
80 г коричневого цукру
150 г м'якого сиру
дрібка солі
7 г ванільного цукру
цедра апельсина (до смаку)
300−330 г борошна
6 г розпушувача тіста
100 г цукатів
чай «Ерл Грей»
Для просочення
вершкове масло
цукрова пудра
Заварюємо чай і заливаємо цукати. Збиваємо олію та цукор. Додаємо ванільний цукор, яйце та цедру апельсина.
Продовжуємо збивати. Додаємо сіль, сир, цукати.
З'єднуємо з борошном та розпушувачем. Замішуємо тісто.
Формуємо мініштолени.
Випікаємо при температурі 180 градусів 20−25 хвилин.
Змащуємо олією і посипаємо цукровою пудрою
Чудовий штолен готовий!
Раніше Елла Іванова поділилася секретами приготування бутербродів зі смаком червоної ікри.
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Фото з альбому Елли Іванової100
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