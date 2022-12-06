Мініштолен: чудова ідея смачного подарунка

Смачні подарунки завжди актуальні та запам'ятовуються надовго. Звичайно, потрібно докласти зусиль для їх створення, але це того варте. Ідеєю мініштолена поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати вдома сосиску у тесті.

— Якщо ви не дружите з дріжджовим тістом, цей рецепт вам дуже сподобається, — каже Елла Іванова. — Він не вимагає вистоювання і довгого замісу. А результат перевершить ваші очікування. Почастуйте цим штоленом близьких та друзів — вони будуть вам вдячні. Ось рецепт.

Мініштолен Тісто 1 яйце 150 г м'якого вершкового масла 80 г коричневого цукру 150 г м'якого сиру дрібка солі 7 г ванільного цукру цедра апельсина (до смаку) 300−330 г борошна 6 г розпушувача тіста 100 г цукатів чай «Ерл Грей» Для просочення вершкове масло цукрова пудра Заварюємо чай і заливаємо цукати. Збиваємо олію та цукор. Додаємо ванільний цукор, яйце та цедру апельсина. Продовжуємо збивати. Додаємо сіль, сир, цукати. З'єднуємо з борошном та розпушувачем. Замішуємо тісто. Формуємо мініштолени. Випікаємо при температурі 180 градусів 20−25 хвилин. Змащуємо олією і посипаємо цукровою пудрою Чудовий штолен готовий!

Раніше Елла Іванова поділилася секретами приготування бутербродів зі смаком червоної ікри.

Фото з альбому Елли Іванової

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