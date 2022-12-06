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Мініштолен: чудова ідея смачного подарунка

19:05 7 грудня 2022
мініштолен

Смачні подарунки завжди актуальні та запам'ятовуються надовго. Звичайно, потрібно докласти зусиль для їх створення, але це того варте. Ідеєю мініштолена поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати вдома сосиску у тесті.

— Якщо ви не дружите з дріжджовим тістом, цей рецепт вам дуже сподобається, — каже Елла Іванова. — Він не вимагає вистоювання і довгого замісу. А результат перевершить ваші очікування. Почастуйте цим штоленом близьких та друзів — вони будуть вам вдячні. Ось рецепт.

Мініштолен

Тісто

1 яйце

150 г м'якого вершкового масла

80 г коричневого цукру

150 г м'якого сиру

дрібка солі

7 г ванільного цукру

цедра апельсина (до смаку)

300−330 г борошна

6 г розпушувача тіста

100 г цукатів

чай «Ерл Грей»

Для просочення

вершкове масло

цукрова пудра

Заварюємо чай і заливаємо цукати. Збиваємо олію та цукор. Додаємо ванільний цукор, яйце та цедру апельсина.

Продовжуємо збивати. Додаємо сіль, сир, цукати.

З'єднуємо з борошном та розпушувачем. Замішуємо тісто.

Формуємо мініштолени.

Випікаємо при температурі 180 градусів 20−25 хвилин.

Змащуємо олією і посипаємо цукровою пудрою

Чудовий штолен готовий!

Раніше Елла Іванова поділилася секретами приготування бутербродів зі смаком червоної ікри.

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Фото з альбому Елли Іванової

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