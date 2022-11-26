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Бутерброди зі смаком червоної ікри: недорого та смачно

22:30 27 листопада 2022
бутерброд

Червона ікра зараз далеко не всім по кишені. Але, виявляється, можна спробувати відтворити її смак.

Секретами приготування ласощів поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

«Весь секрет у тому, що потрібно запекти моркву до карамельного кольору, -- каже Елла Іванова. — Додавайте її в намазку і пробуйте. Особисто мені смак дуже нагадує червону ікру. Спробуйте поекспериментувати на кухні й ви. Думаю, вам теж сподобається».

Бутерброди зі смаком червоної ікри

  • 1 оселедець
  • 100 г плавленого сиру
  • 40 г вершкового масла
  • 1 велика морква

Приготування:

Моркву очищаємо та нарізаємо. Додаємо трохи рослинної олії та добре запікаємо в духовці (відварна морква не підійде!).

Далі все просто.

Оселедець очищаємо. Усі інгредієнти завантажуємо в блендер і збиваємо.

Доповнюємо отриманою масою скибочку хліба або батона.

Це дуже смачно!

Нагадаємо рецепт різнокольорового і смачного бутерброда по-італійськи.

Фото з альбому Елли Іванової.

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