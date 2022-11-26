Бутерброди зі смаком червоної ікри: недорого та смачно
Червона ікра зараз далеко не всім по кишені. Але, виявляється, можна спробувати відтворити її смак.
Секретами приготування ласощів поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
«Весь секрет у тому, що потрібно запекти моркву до карамельного кольору, -- каже Елла Іванова. — Додавайте її в намазку і пробуйте. Особисто мені смак дуже нагадує червону ікру. Спробуйте поекспериментувати на кухні й ви. Думаю, вам теж сподобається».
Бутерброди зі смаком червоної ікри
- 1 оселедець
- 100 г плавленого сиру
- 40 г вершкового масла
- 1 велика морква
Приготування:
Моркву очищаємо та нарізаємо. Додаємо трохи рослинної олії та добре запікаємо в духовці (відварна морква не підійде!).
Далі все просто.
Оселедець очищаємо. Усі інгредієнти завантажуємо в блендер і збиваємо.
Доповнюємо отриманою масою скибочку хліба або батона.
Це дуже смачно!
Нагадаємо рецепт різнокольорового і смачного бутерброда по-італійськи.
Фото з альбому Елли Іванової.20
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