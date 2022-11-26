Бутерброди зі смаком червоної ікри: недорого та смачно

Червона ікра зараз далеко не всім по кишені. Але, виявляється, можна спробувати відтворити її смак.

Секретами приготування ласощів поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

«Весь секрет у тому, що потрібно запекти моркву до карамельного кольору, -- каже Елла Іванова. — Додавайте її в намазку і пробуйте. Особисто мені смак дуже нагадує червону ікру. Спробуйте поекспериментувати на кухні й ви. Думаю, вам теж сподобається».

Бутерброди зі смаком червоної ікри 1 оселедець

100 г плавленого сиру

40 г вершкового масла

1 велика морква

Приготування:

Моркву очищаємо та нарізаємо. Додаємо трохи рослинної олії та добре запікаємо в духовці (відварна морква не підійде!).

Далі все просто.

Оселедець очищаємо. Усі інгредієнти завантажуємо в блендер і збиваємо.

Доповнюємо отриманою масою скибочку хліба або батона.

Це дуже смачно!

Нагадаємо рецепт різнокольорового і смачного бутерброда по-італійськи.

Фото з альбому Елли Іванової.

20

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram