Сосиска в тісті: смачно та ситно
Сосиска в тісті — ті ласощі, від яких важко відмовитися. Вона смачна та ситна. Приготувати її можна і в домашніх умовах. І це нескладно.
«Вважаю цей рецепт дуже вдалим, -- каже Елла Іванова, яка раніше ділилася з „ФАКТАМИ“ рецептом сицилійського лимонного напою. — Він легкий, а результат перевершить ваші очікування».
Сосиска в тісті
- 1 столова ложка цукру
- 125 мл молока
- 4 г пресованих дріжджів
- Пів чайної ложки солі
- 1 жовток
- 240 г борошна
- 20 г вершкового масла
- Сосиски (8 штук)
- Яйце для змащення
- Усі інгредієнти кімнатної температури.
Приготування:
З'єднуємо молоко, цукор, дріжджі, борошно, сіль і жовток. Замішуємо тісто. Поступово додаємо м'яке вершкове масло.
Залишаємо тісто для підйому приблизно на годину.
Один раз тісто обминаємо.
Ділимо тісто на 8 частин. Даємо підійти.
Формуємо булочки із сосискою всередині. Залишаємо для вистоювання на 30 хвилин.
Змащуємо яйцем і випікаємо за 180 градусів 20−25 хвилин.
Смачного!
Нагадаємо кілька простих рецептів від пані Елли.
Фото з альбому Елли Іванової59
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram