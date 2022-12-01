Сосиска в тісті: смачно та ситно

Сосиска в тісті — ті ласощі, від яких важко відмовитися. Вона смачна та ситна. Приготувати її можна і в домашніх умовах. І це нескладно.

«Вважаю цей рецепт дуже вдалим, -- каже Елла Іванова, яка раніше ділилася з „ФАКТАМИ“ рецептом сицилійського лимонного напою. — Він легкий, а результат перевершить ваші очікування».

Сосиска в тісті

1 столова ложка цукру

125 мл молока

4 г пресованих дріжджів

Пів чайної ложки солі

1 жовток

240 г борошна

20 г вершкового масла

Сосиски (8 штук)

Яйце для змащення

Усі інгредієнти кімнатної температури.

Приготування:

З'єднуємо молоко, цукор, дріжджі, борошно, сіль і жовток. Замішуємо тісто. Поступово додаємо м'яке вершкове масло.

Залишаємо тісто для підйому приблизно на годину.

Один раз тісто обминаємо.

Ділимо тісто на 8 частин. Даємо підійти.

Формуємо булочки із сосискою всередині. Залишаємо для вистоювання на 30 хвилин.

Змащуємо яйцем і випікаємо за 180 градусів 20−25 хвилин.

Смачного!

Нагадаємо кілька простих рецептів від пані Елли.

Фото з альбому Елли Іванової

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