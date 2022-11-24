Буряковий салат: корисно, просто та смачно

Приготувати салат під силу навіть тому, хто дуже далекий від кухні. Головне — мати час і бажання.

Восени та взимку дуже популярні салати з буряком. Рецептом одного з них поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

«Буряковий салат готується просто і досить швидко, якщо заздалегідь відварити буряк, -- каже Елла Іванова, -- ось його рецепт. Думаю, одного разу спробувавши цей салат, ви забажаєте приготувати його не раз».

Буряковий салат 2 невеликих або один великий буряк

1 цибулина

1 свіжий огірок

Зелень

1 яблуко Для заправки 2 столові ложки олії

Сіль

Цукор

Перець

Петрушка

1 чайна ложка винного оцту

1 чайна ложка гірчиці в зернах.

Приготування

Буряк відварюємо та нарізаємо. Також нарізаємо цибулю, огірок, яблуко та зелень. Додаємо приготовану заправку і добре перемішуємо.

Можна поставити салат у холодильник на 20 хвилин.

І приємного апетиту!

Нагадаємо рецепт бутерброду по-італійськи від пані Елли.

Фото з альбому Елли Іванової

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