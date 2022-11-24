Буряковий салат: корисно, просто та смачно
Приготувати салат під силу навіть тому, хто дуже далекий від кухні. Головне — мати час і бажання.
Восени та взимку дуже популярні салати з буряком. Рецептом одного з них поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
«Буряковий салат готується просто і досить швидко, якщо заздалегідь відварити буряк, -- каже Елла Іванова, -- ось його рецепт. Думаю, одного разу спробувавши цей салат, ви забажаєте приготувати його не раз».
Буряковий салат
- 2 невеликих або один великий буряк
- 1 цибулина
- 1 свіжий огірок
- Зелень
- 1 яблуко
Для заправки
- 2 столові ложки олії
- Сіль
- Цукор
- Перець
- Петрушка
- 1 чайна ложка винного оцту
- 1 чайна ложка гірчиці в зернах.
Приготування
Буряк відварюємо та нарізаємо. Також нарізаємо цибулю, огірок, яблуко та зелень. Додаємо приготовану заправку і добре перемішуємо.
Можна поставити салат у холодильник на 20 хвилин.
І приємного апетиту!
Нагадаємо рецепт бутерброду по-італійськи від пані Елли.
Фото з альбому Елли Іванової64
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