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Буряковий салат: корисно, просто та смачно

23:10 24 листопада 2022
Буряковий салат

Приготувати салат під силу навіть тому, хто дуже далекий від кухні. Головне — мати час і бажання.
Восени та взимку дуже популярні салати з буряком. Рецептом одного з них поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

«Буряковий салат готується просто і досить швидко, якщо заздалегідь відварити буряк, -- каже Елла Іванова, -- ось його рецепт. Думаю, одного разу спробувавши цей салат, ви забажаєте приготувати його не раз».

Буряковий салат

  • 2 невеликих або один великий буряк
  • 1 цибулина
  • 1 свіжий огірок
  • Зелень
  • 1 яблуко

Для заправки

  • 2 столові ложки олії
  • Сіль
  • Цукор
  • Перець
  • Петрушка
  • 1 чайна ложка винного оцту
  • 1 чайна ложка гірчиці в зернах.

Приготування

Буряк відварюємо та нарізаємо. Також нарізаємо цибулю, огірок, яблуко та зелень. Додаємо приготовану заправку і добре перемішуємо.

Можна поставити салат у холодильник на 20 хвилин.

І приємного апетиту!

Нагадаємо рецепт бутерброду по-італійськи від пані Елли.

Фото з альбому Елли Іванової

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