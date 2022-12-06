Португалія з хет-триком дебютанта розгромила Швейцарію та стала останнім чвертьфіналістом ЧС-2022: відеоогляд матчу

У вівторок, 6 грудня, на чемпіонаті світу в Катарі після сенсаційної перемоги Марокко над Іспанією в серії пенальті визначився останній учасник чвертьфінальної стадії, яким стала збірна Португалії.

ЧС-2022. 1/8 фіналу

Португалія — Швейцарія — 6:1 (Рамос, 17, 51, 67, Пепе, 33, Геррейро, 55, Рафаел Леау, 90+2 — Аканджі, 58)

Наставник збірної Португалії Фернанду Сантуш здивував усіх своїм рішенням залишити головну зірку команди Криштіану Роналду на лаві запасних (Криштіану не вийшов у стартовому складі національної збірної на великих турнірах уперше з 2008 року) — мабуть, останніми днями п'ятиразовий володар «Золотого м'яча» був більше зайнятий питаннями свого працевлаштування в «Аль-Насрі», аніж підготовкою до матчу плей-оф на мундіалі.

Як виявилося, досвідчений наставник як у воду дивився, оскільки Гонсало Рамос, який фактично замінив зіркового партнера, відкрив рахунок красенем-ударом із гострого кута в «дев'ятку» воріт. А коли один із найвіковіших футболістів на нинішньому мундіалі, 39-річний Пепе, подвоїв перевагу піренейців, сумнівів у тому, хто вийде переможцем із протистояння, практично не залишилося.

Після перерви португальці лише підтвердили свою перевагу, забивши ще чотири рази. При цьому хет-трик оформив Рамос, який у трьох матчах групового етапу двічі виходив на заміну та провів на полі лише 12 хвилин (без урахування компенсованого часу), а на цей матч уперше в кар'єрі потрапив до стартового складу своєї збірної. Також 21-річний Гонсало завдяки своєму досягненню став у один ряд із Пеле — лише Король футболу зробив хет-трик на чемпіонаті світу в молодшому віці (у 17 років на ЧС-1958 у Швеції).

Швейцарці змогли відповісти лише голом престижу, який не викликав ані долі посмішки на обличчях головного тренера Мурата Якіна та вболівальників на трибунах. Додамо, що Роналду таки вийшов на поле на 73-й хвилині, але всі свої м'ячі Португалія цього вечора забивала без його безпосередньої участі (а п'ять — без фізичної присутності п'ятиразового володаря «Золотого м'яча» на полі).

Таким чином, у чвертьфінальних парах ЧС-2022 зіграють: Нідерланди — Аргентина, Хорватія — Бразилія (9 грудня), Англія — Франція та Марокко — Португалія (10 грудня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що феноменальна Бразилія забила чотири м'ячі та відправила Південну Корею додому.

Фото fifa.com

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