Фігурка дня. «Порцелянові історії». 7 грудня 2022

7 грудня 2022

Марія I Тюдор правила Англією лише 5 років з 1553 по 1558 рік. І за цей час так встигла насолити своїм підданим, що її смерть, що знаменувала сходження на престол Єлизавети I, англійці відзначали як національне свято. Ім'я Марії історія часто асоціюється з жорстокими розправами, у яких її нерідко порівнюють з її батьком. Хоча насправді доля цієї жінки склалася настільки сумно, що варто розповісти докладніше.

Марія була дочкою короля Генріха VIII і Катерини Арагонської, і спочатку ніщо не віщувало їй великих неприємностей. У дитинстві вона чудово грала на клавесині, була витриманою та спокійною дитиною. Вже у 9 років дівчинка вражала іноземних послів, відповідаючи їм латинською мовою. Втім, її щасливе дитинство тривало недовго. Після того як Генріх (який мріяв про сина, але так і не зумів добитися цієї мрії від цілої низки своїх дружин) анулював шлюб з Катериною, Марію розлучили з матір'ю й вислали з двору.

Нова пасія Генріха, Ганна Болейн, відразу ж не злюбила Марію і відправила її в маєток Хетфілд, де зробила принцесу служницею за своєї новонародженої дочки, Єлизавети. Тільки після того, як сама Болейн втратила життя на ешафоті через зраду короля, Марія знову отримала доступ до королівського двору.

Тепер життя юної Марії залежало від того, які стосунки складалися у неї з мачухами, що постійно змінюються. Джейн Сеймур, одна з дружин Генріха, нарешті народила йому спадкоємця. Едуард VI зійшов на престол у 9-річному віці та був налаштований регентами проти своєї сестри. Так, він підписав заповіт, у якому вказувалася майбутня спадкоємиця англійського престолу — старша дочка герцога Саффолка Джейн Грей. Марія та Єлизавета зі списку претендентів виключалися автоматично.

Після смерті 16-річного Едуарда на престол зійшла Джейн Грей. Проте народ збунтувався, і за місяць королевою стала 37-річна Марія. Їй дісталася розкрадена наближеними Едуарда скарбниця та країна, яку розривали релігійні чвари. Марія, будучи за вдачею не схильною до жорстокості, спочатку навіть хотіла помилувати Джейн Грей та її сім'ю, розуміючи, що та була лише пішаком у політичній грі. Але долю Грей вирішив заколот Томаса Уайєтта 1554 року. У тому ж році Марія виходить заміж за спадкоємця іспанського престолу Філіпа, який був молодший за неї на 12 років. За складеним контрактом, Філіп не повинен був втручатися в державні справи, і тому чоловік довго не жив у Англії. Попри те, що Марія дуже любила чоловіка, їй так і не вдалося завести з ним дітей.

Марія розпочинає відновлення католицької віри в країні та реконструкцію зруйнованих монастирів по всій Англії. З 1555 року на багаттях страчують затятих протестантів та ієрархів церкви, які проповідували Реформацію і, по суті, розкололи країну на два ворогуючі табори. Марія не шкодувала навіть тих, хто перед багаттям погоджувався прийняти католицтво. Згодом під час правління протестантки Єлизавети Марія отримала криваве прізвисько, відтоді назавжди вписане в англійську історію.

У 1558 році у королеви виявили хибну вагітність, яка насправді виявилася злоякісною пухлиною. Ослаблена хворобами Марія призначає своєю наступницею сестру Єлизавету і 17 листопада 1558 йде в інший світ. Їй на той час виповнилося лише 42 роки.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.