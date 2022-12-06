6 грудня 2022

Леонардо да Вінчі (Леонардо ді сер П'єро да Вінчі) народився 15 квітня 1452 року. Мати Катаріна була простою селянською дівчиною, а батько майбутнього генія П'єро мав славу знатного нотаріуса. П'єро незабаром одружився з багатою благородною жінкою, яка виявилася безплідною. І тоді він вирішив забрати хлопчика до себе на виховання. Довгий час Леонардо жив у діда по батькові. До речі, в Італії на той час до народжених поза шлюбом дітей ставилися практично так само, як до законнонароджених.

Між іншим, так Вінчі — це не прізвище. Це позначення приналежності до міста Вінчі, де народився Леонардо. А справжнє повне ім'я перекладається як Леонардо, син пана П'єро з Вінчі. Батько довгий час намагався залучати юнака до своєї справи, але безуспішно. Якщо вірити популярній легенді, шлях художника і винахідника почався з того, що пан П'єро попросив сина прикрасити малюнком щит знайомого фермера. Леонардо так реалістично намалював голову медузи Горгони, що батько навіть злякався. Юнака тут же віддали на навчання в майстерню Вероккйо, де він пізнав гуманітарні науки і навчився кресленню, малюванню, скульптурі та моделюванню. Незабаром усім стало очевидним, що Леонардо швидко перевершив своїх вчителів у тому, чому вони його навчали.

У 1516 році да Вінчі отримав посаду першого королівського художника, інженера та архітектора. Відтепер йому була забезпечена свобода творити та займатися дослідами, отримуючи при цьому солідну платню.

Список відкриттів та шедеврів Леонардо да Вінчі просто величезний. Крім всесвітньо відомої «Мона Лізи», він написав більше двадцяти картин, які зараз виставляються в найбільших музеях світу, включаючи Лувр. Багато картин і скульптури, на жаль, було втрачено безповоротно.

Винаходи Леонардо випередили свій час на багато століть уперед. Він удосконалив зброю та обладунки, якими тоді користувалися. Вивчав проблеми польоту повітрям, створив креслення літального апарату, катапульти. Приписують йому винахід велосипеда, прожектора, телескопа і навіть прототипу сучасного танка. Крім того, да Вінчі зробив значний внесок у розвиток анатомії та медицини, створив унікальні анатомічні малюнки різних частин тіла, зокрема черепа та очей.

За два роки до смерті у да Вінчі відняло праву руку, він уже не міг пересуватися без сторонньої допомоги. І в 1519 році в 67-річному віці тихо відійшов у інший світ. «Хто мало думає, — любив повторювати да Вінчі, — той багато помиляється». І додавав: «Будь-яка перешкода долається наполегливістю».

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.