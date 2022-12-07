«Нема світла? Не біда»: готуємо ароматний плов на дровах

Рецептів плову існує безліч! На сторінках «ФАКТІВ» є і екзотичний плов, і лінивий плов. А от зараз — плов на дровах. Це одразу і економія енергоносіїв і особливий смак страви, яка робиться на дровах, ділиться Олексій Мошин у спільноті «Центр зеленого туризму Печера».

«Розпалюємо грубу, ставимо казанок. Нарізаємо цибулю, напівкільцями. На 6-літровий казан іде 3 великих цибулини. Лляємо до казанка пахучої олії, смажимо цибулю до легкої золотавості. Додаємо м`ясо, попередньо нарізане на скибки (в ідеалі баранина, але можна й свинину). Смажимо 15−20 хв на середньому вогні, помішуючи раз на пару хвилин.

Є ще вегетаріанський варіант, тоді після цибулі додаємо одразу моркву, приблизно грам 0,7−1 кг.

Додаємо до зірваку (основа плова — Авт.) моркву, нарізану соломкою. За об’ємом так само або більше, ніж м`яса. Смажимо ще хв 15−20, помішуючи час від часу, щоб морква закарамелізувалась, але не пригоріла. Додаємо сіль, досить багато, враховуючи, що рис візьме частину на себе.

Закидаємо зіру (кумин), перчиці, 2−3 голівки часнику. Додаємо до зірваку воду і тушкуємо на невеликому вогні з півгодини. Додаємо жменьку барбарису".

Після того промиваємо довгий рис, за словами кулінара, треба досягти чистої, майже прозорої води.

«Витягаємо перчиці, акуратно рівномірним шаром вкладаємо рис, обережно заливаємо водою, щоб не порушити цей шар (роблю через шумовку). Вода має вкрити рис на пару см. Поступово зменшуємо інтенсивність вогню під казаном. Важливо не дати забагато води, інакше вийде каша. Коли рис набухає та бере на себе майже всю воду, накриваємо казан кришкою та лишаємо доходити (на вугіллі, яке поступово згасає). За 10−15 хв подаємо страву на стіл, перемішуємо розкладаємо по тарілках. Отут перчиця, забрана із зірваку, стане у нагоді любителям гостренького».

Нагадаємо про ветерана АТО, який налагодив випуск консервів, про які мріяв на війні — тільки м’ясо та спеції.

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