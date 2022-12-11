Картопля по-уланівськи: легендарний хіт подільської кухні

Вінниччина видатна не тільки палацами, тут готують смачні традиційні страви. Зокрема картоплю по-уланівськи, повідомляє фейсбук-група «Туризм Вінниччини». Задля приготування цієї класної та нескладної страви нам будуть потрібне наступне.

Інгредієнти: 1 кг картоплі,

400 мл рослинної олії,

8 зубчиків часнику,

сіль і перець на смак. Приготування: Почистити картоплю і порізати навпіл, або розрізати вздовж на чотири частини (якщо картопля велика), помити і обсушити. Після цього в сковорідку налити олію, добре розігріти. В кип’ячу олію висипати картоплю, обсмажити до золотистого кольору. Часникова підливка: часник подавити або розтерти у макітрі, влити олію посолити і поперчити — має вийти густа підливка. Покласти картоплю у миску, полити часниковим соусом та накрити кришкою, щоб картопля просякнула часником.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт картопляної запіканки для дешевої та швидкої вечері.

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