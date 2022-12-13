Ця страва стане і вашою улюбленою: готуємо затерту капусту
У різних областях України готують саме засипану капусту, тільки на Рівненщині вона затерта. Раніше її готували на свята, поминальні обіди. Зараз подають для своєї родини. Справжня смакота! Рецептом з «ФАКТАМИ» поділилась Світлана Атаденко, місцева господиня та директорка філіалу «Будинок культури Підзамче».
- Для приготування потрібно:
- три кілограма квашеної капусти,
- стакан молока,
- моркву,
- цибулю,
- три столових ложки пшона,
- півлітра сметани,
- 200 грамів сала
- й трішки свинини для прикраси.
Наливається у каструлю з товстим дном півлітра води й кладемо половину капусти. Зверху шматок сала і свинину. Й тоді знову частину капусти. Заливаємо молоком. Якщо капуста кисліша, то вариться довше. В середньому хвилин сорок.
Після чого виймаю сало та кладу на тарілку. Коли ж охолоне, натираю на дрібну тертку й закидаю назад у капусту.
Запарюю пшоно й додаю у страву. Ні в якому разі не мішати. Стушкувати моркву, цибулю.
А далі починаю готувати заливку.
Збиваю три яйця, додаю три ложки борошна і збиваю. Якщо додати дрібку солі, збивається краще. Після чого додаю сметану. А далі все це виливаю у каструлю разом із морквою та цибулею. І вже тоді можна страву помішати. Покипіло трішки — страва готова.
Консистенція, додає господиня, виходить середня — і не густа, і не рідка. Місцеві господині до затертої капусти відварюють ще картоплю у мундирах. Так і смакують.
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