Ця страва стане і вашою улюбленою: готуємо затерту капусту

У різних областях України готують саме засипану капусту, тільки на Рівненщині вона затерта. Раніше її готували на свята, поминальні обіди. Зараз подають для своєї родини. Справжня смакота! Рецептом з «ФАКТАМИ» поділилась Світлана Атаденко, місцева господиня та директорка філіалу «Будинок культури Підзамче».

- Для приготування потрібно:

три кілограма квашеної капусти,

стакан молока,

моркву,

цибулю,

три столових ложки пшона,

півлітра сметани,

200 грамів сала

й трішки свинини для прикраси.

Наливається у каструлю з товстим дном півлітра води й кладемо половину капусти. Зверху шматок сала і свинину. Й тоді знову частину капусти. Заливаємо молоком. Якщо капуста кисліша, то вариться довше. В середньому хвилин сорок.

Після чого виймаю сало та кладу на тарілку. Коли ж охолоне, натираю на дрібну тертку й закидаю назад у капусту.

Запарюю пшоно й додаю у страву. Ні в якому разі не мішати. Стушкувати моркву, цибулю.

А далі починаю готувати заливку.

Збиваю три яйця, додаю три ложки борошна і збиваю. Якщо додати дрібку солі, збивається краще. Після чого додаю сметану. А далі все це виливаю у каструлю разом із морквою та цибулею. І вже тоді можна страву помішати. Покипіло трішки — страва готова.



Консистенція, додає господиня, виходить середня — і не густа, і не рідка. Місцеві господині до затертої капусти відварюють ще картоплю у мундирах. Так і смакують.

Нагадаємо, чому під час війни корисно їсти капусту.

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