Ірландське рагу: порадуйте родину смачною новинкою
Ця навариста тушкованка чудово підійде як поживна зимова страва до вашого щоденного меню, повідомляє gartenjournal.net. Готувати її досить просто, а результат точно вас порадує.
Інгредієнти на 4 порції:
600 г білокачанної капусти, нарізаної великими шматками
500 г гуляшу з баранини
500 г картоплі
250 г моркви
1 нарізана кубиками цибулина
60 г олії
500 г води
1 ч. л. бульйону
3 ч. л. кмину
сіль і перець за смаком
Приготування
Обсмажити цибулю на олії до напівпрозорості. Додати м'ясо та обсмажити до готовності. Деглазурувати водою, в яку ви добавили бульйон. Додати білокачанну капусту та моркву, приправити кмином, сіллю та перцем. Нехай все тушкується на повільному вогні близько години. Тим часом почистити картоплю і нарізати її шматочками розміром з укус. Додати до тушкованки картоплю і варити близько 15 хвилин. Знову приправити й подавати до столу.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати смачні м’ясні консерви з овочами та рисом, які можна зробити на випадок блекауту.35
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram