Ірландське рагу: порадуйте родину смачною новинкою

Ця навариста тушкованка чудово підійде як поживна зимова страва до вашого щоденного меню, повідомляє gartenjournal.net. Готувати її досить просто, а результат точно вас порадує.

Інгредієнти на 4 порції:

600 г білокачанної капусти, нарізаної великими шматками

500 г гуляшу з баранини

500 г картоплі

250 г моркви

1 нарізана кубиками цибулина

60 г олії

500 г води

1 ч. л. бульйону

3 ч. л. кмину

сіль і перець за смаком

Приготування

Обсмажити цибулю на олії до напівпрозорості. Додати м'ясо та обсмажити до готовності. Деглазурувати водою, в яку ви добавили бульйон. Додати білокачанну капусту та моркву, приправити кмином, сіллю та перцем. Нехай все тушкується на повільному вогні близько години. Тим часом почистити картоплю і нарізати її шматочками розміром з укус. Додати до тушкованки картоплю і варити близько 15 хвилин. Знову приправити й подавати до столу.

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