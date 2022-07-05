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«Додасть сил нашим воїнам»: готуємо тушкованку без автоклава та духовки

21:00 6 липня 2022
Тушкованка від Ганни Гордєєвої

Мати вдома тушкованку — це забезпечити себе стратегічним запасом їжі. Так вважає чимало українців. Крім того, законсервоване м'ясо дасть сил та вгамує апетит наших воїнів, які боронять країну від окупантів.

За словами кулінарки Анни Гордєєвої, цей рецепт тушкованки точно вам сподобається, бо це бюджетно, смачно та швидко.

Інгредієнти на 5 півлітрових банок:

Приблизно 2−2,2 кг свинини

Сіль — приблизно 2,5 ч. л.

Чорний мелений перець, чорний перець горошком, лавровий лист — до смаку

Якщо плануєте зберігати довго або без холодильника, то додатково ще візьміть сала з розрахунку приблизно 100−150 г на банку

Приготування:

Готуємо чисті банки, заливаємо крутим окропом, зверху прикриваємо кришечками, якими будете закочувати. М'ясо миємо, промокаємо паперовими рушниками, нарізаємо кубиками розміром як дві фаланги вказівного пальця. Солимо, перчимо меленим перцем. Добре перемішуємо.

Банки та кришки витираємо насухо. На дно кладемо 1 лавровий листок і 5−6 горошин чорного перцю. Чистою ложкою накладаємо зверху м'ясо, притрамбовуючи, до «горла» банки. Якщо плануєте довго зберігати або зберігати без холодильника, зверху лишіть місце для прошарку сала, викладіть його і притрамбуйте.

Має обов'язково зверху лишитися 1−2 см вільного місця. Міцно й акуратно закручуємо кришку.

У велику каструлю стелемо на дно рушник, ставимо банки на невеличкій відстані одна від одної і між ними теж затикаємо простір, бажано рушниками, щоб стояли міцно і не торкалися одна одної.

Заливаємо гарячою водою (приблизно 70−80°) по саме горло. Доводимо до кипіння на великому вогні, потім вогонь зменшуємо до маленького (щоб ледь булькало) і варимо безперервно 6−6,5 години, бажано каструлю накрити кришкою, щоб не википала вода. Якщо вода википає, доливаємо акуратно до потрібного рівня крутим окропом. Обов'язково залишити тушкованку до повного охолодження прямо в тій воді.

Термін придатності — 1 рік у темному прохолодному місці (якщо зверху м'яса немає прошарку сала, то обов'язково зберігайте у холодильнику).

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