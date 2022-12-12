15 грудня 2022

Однією з найвищих статуй Будди та однією з найвищих у світі скульптурних творів є статуя Будди Майтрейї, висічена в горі поблизу міста Лешань у Китаї.

Люди, не знайомі з буддизмом, при згадці Будди нерідко плутають його з історичною особистістю принцом Сіддхартхою Гаутамою, легендарним засновником буддизму. Насправді у цій релігії є безліч будд, тобто істот та людей, які досягли найвищого стану духовного вдосконалення. Будда Майтрея серед них вважається чи не єдиним, якого шанують усі школи буддизму.

Гігантська статуя Будди Майтреї була висічена прямо в товщі червоної скелі в горі Лін'юньшань, де сходяться потоки трьох річок провінції Сичуань.

Статуя Будди в Лешані вважається найбільшою у світі статуєю Будди, висіченою з каменю. Висота статуї становить 71 метр, розмах плечей Будди — близько 30 метрів. Будда зображений таким, хто сидить, його голова знаходиться на одному рівні з вершиною гори, стопи омиваються річковою водою, а обличчя звернене до священної гори Емейшань, розташованої навпроти.

Робота над гігантською кам'яною статуєю розпочалася у 713 році і тривала близько 90 років. Згідно з легендою, гроші на будівництво статуї по селах та містах збирав чернець Хай Тун. Саме йому прийшла ідея висікти цю статую в скелі біля місця, де сходилися три річки і де утворювалися небезпечні вири. Щоб утихомирити стихію, Хай Тун вирішив створити в цьому місці величезну статую божества. У процесі будівництва робітники скидали уламки скелі в річку, тому згодом вири виявилися засипаними і стихію справді вдалося утихомирити.

Спочатку тулуб Будди майже до голови приховував пишний 13-поверховий храм. Але в середині XVII століття храм був знищений пожежею. У наші дні найкрасивіший вид на статую відкривається з протилежного берега річки, а безпосередньо від підніжжя гігантського Будди до вершини можна піднятися стрімкими сходами, також висіченою прямо в скелі.

«Ніхто нас не врятує, крім нас самих, — говорив Будда. — Ніхто цього не може, і ніхто не зробить це за нас. Ми самі маємо пройти цей шлях». Хіба не так?

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.