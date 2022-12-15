Скасують виплати, якщо будете за кордоном місяць: що потрібно знати щодо виплат по безробіттю

Українці, які опинилися без роботи, можуть скористатися підтримкою держави у вигляді допомоги по безробіттю. Як вона призначається та за яких умов виплачується під час воєнного стану, розповіли у Юридичному пораднику для ВПО.

«Від 29 жовтня діють певні зміни у порядку призначення та виплати допомоги по безробіттю під час воєнного стану. Так, згідно із Законом України від 21.09.2022 № 2622-ІХ статус безробітного присвоюється особі з першого дня, коли подається заява про реєстрацію. Із цього ж часу призначається і допомога по безробіттю, однак лише за умови наявності достатнього страхового стажу у заявника протягом 12 місяців, що передують реєстрації як безробітної, а саме 7 або більше місяців. Допомога виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру: перша половина строку — 100%; у подальшому — 50%».

Максимальний розмір допомоги не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року.

«Таким чином, до завершення 2022 року безробітні можуть розраховувати максимально на 6500 грн щомісячно, а з 1 січня 2023 року — максимально на 6700 грн. Безробітна особа зобов’язана підтверджувати свій намір перебувати у такому статусі не рідше ніж 1 раз на 30 календарних днів, у тому числі будь-якими засобами комунікації (телефонний зв’язок, електронні засоби тощо).

Тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів.

Крім того, розширено категорії осіб, які можуть набути статусу безробітного:

одинока матір (батько), яка (який) здійснює догляд за дитиною з інвалідністю;

один з батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновитель, опікун, піклувальник дитини з інвалідністю підгрупи А, які мають право на призначення надбавки на догляд за дитиною;

член добровольчого формування територіальної громади, який відповідно до законодавства уклав контракт добровольця територіальної оборони на безоплатній основі (у межах дії цього контракту)".

Також, повідомляють юристи, додано нову підставу припинення виплати допомоги по безробіттю, зокрема у разі безперервного перебування безробітного за кордоном понад 30 календарних днів та низку інших змін.

Нагадаємо, що у Кабміні відповіли, чи можуть призвати до армії українців без роботи.

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