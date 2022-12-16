Дворазовий олімпійський чемпіон продав два «золота» Ігор у Лондоні та Ріо заради допомоги ЗСУ (відео)

Найтитулованіший веслувальник в історії України, дворазовий олімпійський чемпіон Юрій Чебан, який придумав нову адресу в рідній Одесі заради допомоги армії, продав з аукціону три свої медалі Ігор у Пекіні, Лондоні та Ріо (два «золота» і «бронзу»), щоб допомогти ЗСУ. Титулованому спортсмену вдалося виручити понад 100 тисяч доларів.

«Аукціон уже закінчився. Він відбувся не зовсім так, як планували, але досить непогано, — цитує Юрія Чебана „ТСН“. — Ми намагалися привернути увагу через американські медіа. Про нас писали The Washington Post, AP News, TMZ Sport. Заробили понад 100 тисяч, і це лише початок. Ми не орієнтувалися на ціну, але хотіли зібрати якомога більше грошей. Нам давали оцінку у 150 тисяч доларів. Вийшло трохи менше, але ми вдячні».

За словами 36-річного Чебана, йому було шкода розлучатися зі своїми нагородами, але він розумів, що вони можуть принести користь країні.

«Справді шкода, але я впевнений, що ці медалі повинні принести більше, ніж просто лежати на полиці, — зазначив спортсмен. — У певний момент країна мені надала хороші можливості, і я хочу відплатити тим самим. Ці медалі ще принесуть користь. Я впевнений, що мій приклад може змусити багато кого вчиняти так само, як мене на цей вчинок надихнув Слава Медведенко, котрий на цьому ж аукціоні продав свої нагороди».

Юрій Чебан - олімпійський чемпіон Лондона-2012 та Ріо-2016, а також володар "бронзи" Пекіна-2008

При цьому знаменитий веслувальник зізнався, що спілкувався з майбутнім володарем нагород.

«Я запропонував майбутньому володарю цих медалей приїхати до нас для того, щоб він зміг переконатися, що ці кошти пішли на користь Україні, щоб він побачив на власні очі, що накоїла на нашій землі російська агресія, — додав Юрій. - Також він зможе повернути ці медалі, і ми зможемо передати їх до музею НОК як раритети, які брали безпосередню участь у перемозі України».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможний український боксер Владислав Сіренко продав чемпіонський пояс заради сиріт, матір яких убили рашисти.

Фото ukraine-canoe.org

115

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram