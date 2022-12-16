Можна прискорити процес теплою водою: що робити, коли замерзла система омивача лобового скла

Якщо система омивача лобового скла замерзла взимку, на щастя, ви маєте справу лише з відносно нешкідливою проблемою. Як повідомляє видання focus. de, її можна легко вирішити.

«Якщо вранці ви помітили, що система склоочисника замерзла, краще залишити автомобіль. Особливо взимку, ніколи не знаєш, яка ситуація виникне під час руху.

Перш за все, придбайте антифриз на найближчій заправці або в магазині. Заповніть нею бачок омивача вітрового скла до верху. Як варіант, можна прискорити процес теплою водою, якщо температура вище нуля градусів. Однак через різницю температур тепла вода може спричинити руйнування льоду і, таким чином, пошкодити бак, а також труби.

Дещо прискорити процес також може фен. Втім, і цей метод не зовсім рекомендований. Фен, на жаль, працює дуже повільно, в той час як більш потужні пристрої можуть завдати шкоди, тому при використанні цього методу слід діяти з особливою обережністю. Якщо ви їдете тривалий час, тепло двигуна розморозить систему омивача лобового скла самостійно. Просто будьте терплячі".

У найгіршому випадку, пізніше може виявитися, що бак або пов'язані з ним трубопроводи прорвало. Однак, заміна все ще порівняно недорога.

«Замерзли форсунки омивача? В деяких випадках замерзає не вода в системі омивача лобового скла, а лише форсунки. При цьому вода не може витікати. Для цього візьміть гострий предмет і з його допомогою зніміть з форсунок налідь. Крім того, ви можете розпорошити трохи протиожеледної рідини під склоочисниками».

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