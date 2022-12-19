«Або до 4 березня, або ніколи»: промоутер Усика зробив категоричну заяву щодо долі супербою з Ф'юрі

Олександр Красюк, промоутер чемпіона WBO, WBA та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика (20 перемог, 13 з них — нокаутом), який вдруге переміг Ентоні Джошуа, пролив світло на долю майбутнього супербою з непереможним володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (33 перемоги, 24 з них — нокаутом, 1 нічия).

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«Обидві сторони погодилися битися. Бій має відбутися не пізніше, ніж 4 березня. Локація — будь-яке місце Всесвіту», — написав Олександр Красюк.

Відповідаючи на уточнювальне запитання про те, що британець може обрати у суперники Джозефа Джойса і затягне проведення поєдинку з Усиком до квітня, промоутер українця був категоричним: «Цей поєдинок або відбудеться до 4 березня, або не відбудеться ніколи».

До речі, Олександр Усик, котрий придумав для Тайсона Ф'юрі веселе прізвисько, вже підтвердив, що розпочав тренувальний табір (як правило, підготовка починається за 10 тижнів до бою). При цьому олімпійський чемпіон відреагував на інформацію про те, що британець має намір запросити до свого тренувального табору легендарного футболіста Уейна Руні, який у юності займався боксом.

«Що мені Селезньова, чи що, запросити? Думаю, вони це роблять для розваг. Я не запрошуватиму до свого тренувального табору відомих футболістів тільки для того, щоб вони потиснули руку і подивилися, що тут відбувається, а не для допомоги. А для куражу у мене й свої хлопці є, ми і з боксерами зможемо покуражитися», — заявив Олександр Усик.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ф'юрі побив Чисору і просто у вічі пообіцяв Усику проблеми.

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