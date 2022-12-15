20 грудня 2022

Рік у рік у міру наближення різдвяних свят багато хто з нас по старій пам'яті переглядає раніше сотні разів уже бачені культові фільми. Чи не найпопулярнішим із них є «Один удома». Ця комедія з'явилася на екранах кінотеатрів 10 листопада 1990 і була в прокаті 29 тижнів. За цей час картина зібрала 476,6 млн. доларів, що досі є рекордом для фільмів у жанрі комедії.

Роль 8-річного Кевіна, якого сім'я забула вдома, вирушивши в подорож, була задумана продюсером Джоном Хьюзом спеціально для Маколея Калкіна, який встиг на той момент зіграти одну з головних ролей у його картині «Дядечко Бак». Попри це кастинг все одно провели, щоб переконатися, що кращого актора знайти неможливо.

У фільмі «Один удома» зіграв брат Маколея Кіран Калкін (роль Фуллера Маккалістера). «Проштовхнув» його в цей фільм обачливий батько Маколея Крістофер Калкін, який виступав у ролі менеджера своїх дітей і більше дбав про гонорари, ніж про їхню кар'єру.

Список акторів, які претендували на ролі батьків Кевіна, був вельми значним. Так, на роль Пітера Маккалістера намагалися Майкл Дуглас, Білл Мюррей, Том Хенкс, Джеймс Белуші, Шон Пенн, Чеві Чейз, Харрісон Форд, Мел Гібсон, Джон Траволта, Джек Ніколсон і навіть Сільвестр Сталлоне. На роль Кейт Маккалістер претендували Джоді Фостер, Сігурні Уівер, Шерон Стоун, Лінда Хемілтон, Мішель Пфайффер та інші відомі актриси.

Джо Пеші, який зіграв роль бандита Гаррі Лайма, так уживався в роль, що навмисно дистанціювався від Маколея в перервах між дублями, залишаючись в образі. В одній зі сцен він по-справжньому вкусив хлопчика за палець так, що той залишився шрамом. Невдачливого партнера Гаррі Марвіна Мерчантса зіграв Деніел Стерн. Для більшої правдоподібності емоцій у сцені з павуком на його обличчі зняли справжнього тарантула, тож актор реально зображував німу сцену жаху, а його крик було записано пізніше.

До речі, офіційний постер до фільму «Один вдома» зображував героя Маколея Калкіна, який у крику притискає долоні до обличчя. Це помітно нагадувало відому картину «Крік» норвезького художника Едварда Мунка.

І ще. Спочатку Були задумані три сцени, в яких Кевін сниться сон про страшні предмети, що ожили, в будинку, де він залишився один. У двох сценах фігурувала моторошна піч у підвалі, а у третій — жахливі щипці для колки горіхів. У результаті ж від усіх цих сцен довелося відмовитися через дорожнечу спецефектів, а сцену з піччю, що оживала, вирішили зняти за допомогою звичайних ліхтариків і рибальської волосіні.

Фільм, що став неймовірно популярним, буквально розтягли на цитати. Смішні та сумні. Такі, наприклад, як це:

«- Вибачте, якщо я вас ображу, але вам не здається, що ви вже занадто дорослий, щоб чогось боятися? — Можна бути старим для багатьох речей, але тільки не для страху…»

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.