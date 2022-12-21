Красиво, і діти точно оцінять його на ура: готуємо різдвяні шишки з прянощами
Печиво дуже смачне, зі смаком прянощів та легкими нотками цитрусу. «Готується швидко, з’їдається також, а дітям особливо цікаво таке печиво пекти. Можна формувати печиво за своїм бажанням», — каже фудблогерка Тетяна Петришина, яка радила приготувати сирне печиво на сковорідці.
Інгредієнти на 10 великих шишок:
- 60 г вершкового масла (розм'якшеного)
- 50 г цукру
- 1 — яйце
- 200/220 г борошна
- 1.5 ст.л. меду (рідкого)
- 1 ч.л. розпушувача (без гірки)
- 10 г ванільного цукру
- 1-ч.л. — спецій для пряників (кориця, кардамон, мускатний горіх, бадьян)
- цедра одного апельсину
Приготування:
Яйця+цукор легенько збити віночком, додати, м'яке масло, прянощі, ванільний цукор, цедру, сіль, розмішати, поступово додати просіяне борошно з розпушувачем, замісити еластичне та м’яке тісто, довго не місити та борошном не забивати. Поділити на 10 частин, скатати в кульку — в ковбаску — сформувати шишку (не тоненьке тісто, приблизно товщиною біля 0.8 см) Можна зробити надрізи ножем по діагоналі в обидві сторони, а можна чайною ложечкою в шаховому порядку, на смак це не впливає.
Змазати жовток+цукор (але можна не змащувати).
Випікати в розігрітій до 180 ° С духовці ~ 13−15 хвилин, на застеленому пергаментом деко. Золота середина — 13 хвилин, тоді печиво м’яке. Якщо печиво тонше, то достатньо і 10 хв випікання. Охолоджене печиво присипати пудрою у вертикальному положенні з ситечка.
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