Красиво, і діти точно оцінять його на ура: готуємо різдвяні шишки з прянощами

Печиво дуже смачне, зі смаком прянощів та легкими нотками цитрусу. «Готується швидко, з’їдається також, а дітям особливо цікаво таке печиво пекти. Можна формувати печиво за своїм бажанням», — каже фудблогерка Тетяна Петришина, яка радила приготувати сирне печиво на сковорідці.

Інгредієнти на 10 великих шишок: 60 г вершкового масла (розм'якшеного)

50 г цукру

1 — яйце

200/220 г борошна

1.5 ст.л. меду (рідкого)

1 ч.л. розпушувача (без гірки)

10 г ванільного цукру

1-ч.л. — спецій для пряників (кориця, кардамон, мускатний горіх, бадьян)

цедра одного апельсину

Приготування:

Яйця+цукор легенько збити віночком, додати, м'яке масло, прянощі, ванільний цукор, цедру, сіль, розмішати, поступово додати просіяне борошно з розпушувачем, замісити еластичне та м’яке тісто, довго не місити та борошном не забивати. Поділити на 10 частин, скатати в кульку — в ковбаску — сформувати шишку (не тоненьке тісто, приблизно товщиною біля 0.8 см) Можна зробити надрізи ножем по діагоналі в обидві сторони, а можна чайною ложечкою в шаховому порядку, на смак це не впливає.

Змазати жовток+цукор (але можна не змащувати).

Випікати в розігрітій до 180 ° С духовці ~ 13−15 хвилин, на застеленому пергаментом деко. Золота середина — 13 хвилин, тоді печиво м’яке. Якщо печиво тонше, то достатньо і 10 хв випікання. Охолоджене печиво присипати пудрою у вертикальному положенні з ситечка.

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