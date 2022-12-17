Різдвяний сирний штолен: смак улюбленого свята

Різдвяний штолен люблять і дорослі, і діти. Звичайно, можна купити його в магазині чи кондитерській. Але можна спробувати спекти в домашніх умовах. І вже сьогодні варто підібрати рецепти, які вам подобаються.

Про те, як приготувати штолен, «ФАКТАМ» розповіла кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Штолен, присипаний цукровою пудрою, — що може бути смачнішим? — каже Елла Іванова. — Існує багато рецептів цих ласощів. Мій штолен виходить соковитий, ніжний, ароматний.

Сирний штолен Інгредієнти: 130 г сиру

130 г вершкового масла

100 г цукру

3 жовтки

Сіль на смак

10 г ванільного цукру

Цедра апельсина чи лимона

100 г рисового борошна

200 г цільнозернового борошна

10 г розпушувача Для заповнення: 100 г в'яленої журавлини

100 г кураги

100 г родзинок

50 г коньяку

Сік двох апельсинів Для декору: 100 г цукрової пудри

50 г вершкового масла Приготування: З'єднуємо всі фрукти, додаємо коньяк та сік апельсина. Витримуємо пару діб у прохолодному місці чи ніч за кімнатної температури. Добре перемішуємо. Сир перетріть через сито. Збиваємо вершкове масло з цукром, поступово додаємо жовтки та сир, сіль. З'єднуємо два види борошна та розпушувач. Тепер все з'єднуємо та додаємо цукати. Ділимо масу на дві частини, розкочуємо овал. Складаємо навпіл так, щоб нижня частина була трохи більшою. Випікаємо при температурі 170 градусів 40−60 хвилин. Ще гарячим рясно змащуємо вершковим маслом і посипаємо цукровою пудрою. Після остигання загортаємо в пергамент і виносимо у прохолодне місце — мінімум на тиждень.

Раніше «ФАКТИ» ділилися рецептом смачного та швидкого у приготуванні сирного печива на сковороді. Читайте також рецепт ароматного різдвяного штолена від Лідії Таран.

Фото з альбому Елли Іванової

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