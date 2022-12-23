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Моторошне вбивство під Дніпром: дезертир вбив товариша й ховав його тіло у колодязі

12:40 23 грудня 2022
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У Дніпрі сталося жахливе вбивство — чоловік вбив свого приятеля й сховав його тіло у колодязі.

Про це повідомляє «Дніпро Оперативний», посилаючись на свої джерела у правоохоронних органах.

Поліцейські з'ясували, що 41-річний місцевий житель вийшов з дому увечері та безслідно зник. Перед тим він зі своїм товаришем розпивав алкоголь. Під час застілля між ними виникла сварка.

Підозрюваний наніс знайомому смертельне ножове поранення. Тіло жертви фігурант сховав у колодязі.

Сам він зник у Кам'янському, де його затримали правоохоронці.

Вбивцею виявився військовий дезертир, який служив у військовій частині. Йому повідомили про підозру. Тепер на чоловіка чекає в'язниця.

Раніше схоже вбивство сталося на Житомирщині.

«ФАКТИ» також писали про жорстоке вбивство у Києві.

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