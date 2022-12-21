Фігурка дня. «Порцелянові історії». 24 грудня 2022

24 грудня 2022

Наприкінці 1950-х — на початку 1960-х років у США дуже популярними стали картини Уолтера Кіна. На них найчастіше були зображені діти та жінки з надзвичайно великими та сумними очима. Вперше виставка цих картин пройшла у 1957 році на Манхеттені у Нью-Йорку. А вже 1965 року Уолтера Кіна почали називати одним із найспірніших, але водночас одним із найуспішніших художників свого часу. Багато знаменитостей замовляли Кіну свої портрети, які незмінно виконували в оригінальному стилі, названому пізніше big eyes, або «великі очі». Роботи Кіна стали частиною багатьох постійних мистецьких колекцій.

У тому ж 1965-му Уолтер Кін дав інтерв'ю відомому американському журналу Life. У ньому він розповів, що натхнення малювати сумних та задумливих дітей з великими очима народилося ще у молодості, коли після Другої Світової війни він навчався в Європі на художника. Кін казав, що в його пам'яті залишилися «шрами» від спогадів безневинних дітей, які пережили страх війни. Мовляв, у їхніх широко розкритих очах немов причаїлися всі запитання та відповіді людства. Ось чому за допомогою такого незвичайного прийому митець вирішив змусити поглянути у ці очі й оточуючих.

У 1970 році поціновувачі мистецтва були шоковані звісткою, що прозвучала в одній із радіопередач. Маргарет Кін, друга дружина Волтера, з якою він розлучився у 1965 році, заявила, що автором усіх знаменитих картин була вона. Скандальні суперечки про авторство тривали доти, поки Уолтер в інтерв'ю виданню USA Today не заявив, що Маргарет зробила таке припущення, оскільки думала, що Уолтер помер. Після цього Маргарет подала до суду за наклеп. Суддя зажадав від колишнього подружжя на очах присяжних намалювати портрет дитини в характерному стилі. Волтер послався на біль у плечі і відмовився. Маргарет намалювала картину за 53 хвилини. Внаслідок ретельних розглядів суд визнав авторство Маргарет Кін і присудив 4 мільйони доларів компенсації.

Так світ дізнався про талановиту художницю з неповторним стилем, чиї картини висіли у будинках багатьох американських знаменитостей. Дівоче ім'я Маргарет Кін — Доріс Хокінс. Вона народилася 1927 року в місті Нашвілл, штат Теннесії. Після першого заміжжя вона взяла інше ім'я та прізвище чоловіка, ставши Маргарет Ульбріх. У першому шлюбі у неї народилася дочка Джейн. У 1953 році Маргарет познайомилася з дуже спритним маркетологом Уолтером Кіном, який відразу звернув увагу на прекрасні ескізи своєї нової приятельки. Пара одружилася на Гаваях у 1955 році.

Протягом 10 років Маргарет була заручницею свого таланту. За вдачею вона була замкненою і сором'язливою, ніколи не суперечила чоловікові і почувала себе щасливою, тільки коли малювала. А малювати вона могла цілими днями безперервно. Уолтер (маркетолог!) вирішив цим скористатися. Він почав продавати картини дружини під своїм ім'ям, заборонивши їй розповідати про це будь-кому.

Якось подружжя прийшло до джазового клубу, де Уолтер продавав картини. Він наказав Маргарет триматися «в куточку» і ні з ким не розмовляти. Однак, коли до Маргарет підійшов молодик і, заговоривши про живопис, запитав, чи може вона малювати так само, як і Уолтер, художниця несподівано для себе вирішила піти від Уолтера.

Уолтер Кін виявився не лише плагіатором, він і є досить небезпечною людиною. Як згадувала пізніше Маргарет, він погрожував убити і її, і її дочку від першого шлюбу, якщо вона розповість, хто є справжнім автором картин. До 1970 Уолтер продовжував отримувати мільйонні гонорари від продажу картин, поки суд не виніс рішення на користь Маргарет, яка звинуватила його у наклепі.

Після цього Маргарет, як і слід було очікувати, стала успішною художницею, створила нову сім'ю. Її картини з того часу вже не відрізнялися смутком, що був властивий її раннім роботам у роки шлюбу з Кіном. Свої портрети їй продовжували замовляти як знаменитості, так і прості люди.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.