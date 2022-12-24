38.70 / 39.38 40.21 / 41.07
Київ: +3
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Фінський різдвяний салат Rosolli — додайте до меню екзотики

22:32 24 грудня 2022
салат Rosolli

Цей салат дуже схожий на «оселедця під шубою», але якщо в «шубі» все викладається шарами, то тут нарізається кубиками та заправляється майонезом, пояснює кулінарка Ірина Чуденцова.

Інгредієнти:

  • Буряк варений або запечений (середній) — 2 шт.,
  • Картопля відварена (велика) — 2 шт.,
  • Морква варена (середня) — 2 шт.,
  • Яйця варені — 3 шт.,
  • Цибуля червона — 1 шт.,
  • Філе оселедця — 250 г,
  • Огірки мариновані (середні) — 3 шт.,
  • Сіль — на смак,
  • Перець чорний мелений — на смак,
  • Майонез — на смак,
  • Кисле яблуко — 0,5 шт. (за бажанням).

Як готувати:

Спочатку треба нарізати дрібними кубиками червону цибулю та покласти її в воду на 10 хвилин, щоб з неї пішла вся гіркота. Буряк, картоплю, моркву почистити, нарізати кубиками розміром 1 см. Варені яйця, мариновані огірки та філе оселедця порубати маленькими кубиками.

Всі нарізані овочі, яйця та оселедець викласти в велику чашку. Цибулю процідити крізь сито, віджати воду та відправити до овочів в чашку. Додати сіль, перець, заправити майонезом, закрити кришкою та прибрати в холодильник на пару годин, щоб всі смаки інгредієнтів «потоваришували». Замість вареного буряка можна взяти маринований.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти салату з мандаринами, чері та креветками до Нового року та скумбрії під білою шубою.

116

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

регіна тодоренко

Показала вульгарність: у мережі висміяли мовчунку Тодоренко, з якої сповзло плаття під час танців окупантам

Син рамзана кадирова Алі

«Яка ганьба»: у мережі висміяли переможний дебют кадирова-молодшого в ММА (відео)

Скумбрія з овочами

Скумбрія під білою шубою: неймовірна смакота для новорічного столу

пампушки

Ці пампушки дійсно тануть у роті: приготуйте до різдвяного столу

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту