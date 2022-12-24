Цей салат дуже схожий на «оселедця під шубою», але якщо в «шубі» все викладається шарами, то тут нарізається кубиками та заправляється майонезом, пояснює кулінарка Ірина Чуденцова.

Інгредієнти: Буряк варений або запечений (середній) — 2 шт.,

Картопля відварена (велика) — 2 шт.,

Морква варена (середня) — 2 шт.,

Яйця варені — 3 шт.,

Цибуля червона — 1 шт.,

Філе оселедця — 250 г,

Огірки мариновані (середні) — 3 шт.,

Сіль — на смак,

Перець чорний мелений — на смак,

Майонез — на смак,

Кисле яблуко — 0,5 шт. (за бажанням).

Як готувати:

Спочатку треба нарізати дрібними кубиками червону цибулю та покласти її в воду на 10 хвилин, щоб з неї пішла вся гіркота. Буряк, картоплю, моркву почистити, нарізати кубиками розміром 1 см. Варені яйця, мариновані огірки та філе оселедця порубати маленькими кубиками.

Всі нарізані овочі, яйця та оселедець викласти в велику чашку. Цибулю процідити крізь сито, віджати воду та відправити до овочів в чашку. Додати сіль, перець, заправити майонезом, закрити кришкою та прибрати в холодильник на пару годин, щоб всі смаки інгредієнтів «потоваришували». Замість вареного буряка можна взяти маринований.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти салату з мандаринами, чері та креветками до Нового року та скумбрії під білою шубою.

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