Скумбрія під білою шубою: неймовірна смакота для новорічного столу

Цей смачний і ніжний салат фудблогерка Мирослава Крутій, яка раніше пропонувала ідеальний рецепт вафель, побачила на просторах інтернету та приготувала на Новий рік. Для цього салату використала скумбрію мариновану, але можна і оселедець маринований, і тунець у власному соці. В будь-якому випадку вийде ситно та апетитно.

Інгредієнти:

1скумбрія

3 картоплини

150 г сиру твердого

3 яйця

1 цибулина

1 яблучко

150 г майонезу Картоплю і яйця зварити. Цибульку порізати напівкільцями і замаринувати. Маринад: 1/3 ч л. солі

1ч л. цукру

1 ст л. оцту

2 ст л. води

Приготування:

На тарілку викладаємо шматочки рибки, зверху цибульку і тоненьку решітку з майонезу, жовтки подрібнити і викласти (можна готувати і без жовтків), знову тонку решітку майонезу, тепер потерту картоплю+майонез, потерте яблучко, решітка з майонезу, тоді потертий сир+майонез і зверху тремо білки. Такий салатик має годинку постояти, і ніжна смакота готова.

Нагадаємо рецепт рулету від пані Мирослави.

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