Скумбрія під білою шубою: неймовірна смакота для новорічного столу
Цей смачний і ніжний салат фудблогерка Мирослава Крутій, яка раніше пропонувала ідеальний рецепт вафель, побачила на просторах інтернету та приготувала на Новий рік. Для цього салату використала скумбрію мариновану, але можна і оселедець маринований, і тунець у власному соці. В будь-якому випадку вийде ситно та апетитно.
Інгредієнти:
- 1скумбрія
- 3 картоплини
- 150 г сиру твердого
- 3 яйця
- 1 цибулина
- 1 яблучко
- 150 г майонезу
Картоплю і яйця зварити. Цибульку порізати напівкільцями і замаринувати.
Маринад:
- 1/3 ч л. солі
- 1ч л. цукру
- 1 ст л. оцту
- 2 ст л. води
Приготування:
На тарілку викладаємо шматочки рибки, зверху цибульку і тоненьку решітку з майонезу, жовтки подрібнити і викласти (можна готувати і без жовтків), знову тонку решітку майонезу, тепер потерту картоплю+майонез, потерте яблучко, решітка з майонезу, тоді потертий сир+майонез і зверху тремо білки. Такий салатик має годинку постояти, і ніжна смакота готова.
Нагадаємо рецепт рулету від пані Мирослави.75
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