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Салат з мандаринами, чері та креветками: смак Нового року

17:20 23 грудня 2022
салат

Новий рік наближається. А ви вже продумали святкове меню? Якщо ні, настав час поцікавитися рецептами страв. Важливо взяти до уваги рецепти перевірені. Це допоможе уникнути розчарувань. Адже продукти зараз недешеві, особливо якщо йдеться про екзотичні інгредієнти.

Ідеєю незвичайного салату з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, яка любить експериментувати на кухні та відкривати нові смаки.

- Цей салат гарний, смачний і незвичайний, — каже Елла Іванова, яка раніше ділилася з нами рецептом печива Річареллі. — Приготуйте — і переконайтесь у цьому самі. Ось рецепт.

Новорічний салат з мандаринами, чері та креветками

  • 200 г креветок
  • Зелень (за смаком)
  • 100 г чері
  • 100 г моцарели
  • 2 мандарини

Для заправки

  • 2 столові ложки олії
  • Сіль
  • Перець
  • Сік лимона
  • Зелень (за смаком)

Креветки обсмажуємо кілька хвилин.

Викладаємо зелень, помідори, моцарелу, креветки та мандарини.

Додаємо заправку.

Смачного!

Нагадаємо рецепт різдвяного сирного штолена від пані Елли.

Фото з альбому Елли Іванової

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