Нереально смачний рулет зі скумбрії на святковий стіл: рецепт від Ольги Матвей

Блогерка і Маріуполя Ольга Матвій часто ділиться цікавими рецептами страв, які можна приготувати не лише у будні, а й у свята.

У новорічне меню блогерка включила рулет зі скумбрії та вирішила поділитися ним з читачами.

Продукти для рулету можна купити у будь-якому супермаркеті, а готується страва просто та швидко.

Продукти

Скумбрія 2 шт

Червона риба 200 гр

Цибуля 3 шт

Сіль до смаку

Перець до смаку

Цукор 1 чайна ложка

Коріандр 0,5 чайної ложки

Часник сухий 0,5 чайної ложки

Послідовність дій блогерка показала у відеоролику.

Нагадаємо, раніше фудблогерка Наталя Калніна розповіла, як засолити скумбрію, щоб вийшов чудовий результат.

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