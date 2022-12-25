Нереально смачний рулет зі скумбрії на святковий стіл: рецепт від Ольги Матвей
Блогерка і Маріуполя Ольга Матвій часто ділиться цікавими рецептами страв, які можна приготувати не лише у будні, а й у свята.
У новорічне меню блогерка включила рулет зі скумбрії та вирішила поділитися ним з читачами.
Продукти для рулету можна купити у будь-якому супермаркеті, а готується страва просто та швидко.
Продукти
Скумбрія 2 шт
Червона риба 200 гр
Цибуля 3 шт
Сіль до смаку
Перець до смаку
Цукор 1 чайна ложка
Коріандр 0,5 чайної ложки
Часник сухий 0,5 чайної ложки
Послідовність дій блогерка показала у відеоролику.
Нагадаємо, раніше фудблогерка Наталя Калніна розповіла, як засолити скумбрію, щоб вийшов чудовий результат.127
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