«Найгірше тату в історії»: фанат увічнив на своїй спині «гладкого» Мессі з Кубком світу (фото)

Уболівальники збірної Аргентини хочуть усіма способами долучитися до завоювання своїми улюбленцями Кубка світу. Щоправда, трапляються й курйозні ситуації, які викликають лише сміх, але не захоплення.

Так, один із фанатів «альбі-селесте» вирішив зробити собі татуювання практично на всю спину, на якій зображено лідера аргентинців Ліонеля Мессі, який став найбільш високооплачуваним спортсменом за підсумками 2022 року, з Кубком світу в руках. Ось тільки натільний малюнок вийшов невдалим, і Лео виглядає на ньому значно товстішим.

Інші фанати не забули висміяти татуювання. «Коли татуювальник є вболівальником Бразилії», «Схоже, у 2026-му Мессі буде 39 і у нього буде зайва вага», «Схоже на комбінацію Мессі та Руні», «Він має прийти в салон, щоб йому повернули гроші», — писали у коментарях у соцмережах.

Зганьбився з татуюванням ще один фанат збірної Аргентини, зобразивши на своєму тілі Ліонеля Мессі, який цілує Кубок світу. При цьому фанати також не оцінили «мистецтво», знайшовши схожість у почесного кубка з… ерегованим пенісом.

Додамо, що Мессі, який став найкращим гравцем ЧС-2022, після тріумфу на мундіалі вирушив на батьківщину, де відсвяткував здобуття трофею разом із командою та вболівальниками. Різдво Лео провів із сім'єю у своєму будинку в Росаріо, уникаючи появи в публічних місцях, а вже після Нового року повернеться до «ПСЖ» на другу частину сезону.

До речі, Ліонель після завоювання Кубка світу довів загальну кількість виграних за кар'єру трофеїв до 42 та впритул наблизився до найтитулованішого футболіста в історії бразильця Дані Алвеса, у якого 43 почесні кубки в колекції.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Рішарлісон набив татуювання із зображенням Неймара, але зірковий партнер по збірній попросив видалити його зображення.

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