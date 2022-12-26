«Улюблена святкова страва» Володимира Ярославського: секрети приготування качки з яблуками від судді «МайстерШефа»

Відомий ресторатор та суддя шоу «МайстерШеф» Володимир Ярославський, який раніше розповів, як приготувати філе качки, запропонував рецепт приготування його улюбленої святкової страви — качки, запеченої з яблуками.

«До свят завжди очікуєш на диво. Кожного дня я загадую одне бажання і стараюся робити щось для нашої перемоги. Ми не зламані та ніколи не опустимо руки. Кожен буде робити свою справу, щоб все українське жило. А я буду готувати для вас, щоб ви мали смачні рецепти на кожен день і до свят. Для мене улюблена святкова страва — це качка запечене з яблуками», — пише ресторатор у соцмережах та пропонує приготувати цю страву разом з ним.

Інгредієнти: 55 г гірчиці діжонської;

60 г меду;

Сіль та перець;

5 невеликих зелених яблук;

5 невеликих картоплин;

1 качка (у ресторатора була птиця вагою 1,3 кг). Приготування: Для маринаду змішайте мед, гірчицю, сіль і перець. Сіль найкраще брати з розрахунку 10−12 г на 1 кг качки.

Качку промиваємо, висушуємо рушником, натираємо маринадом і ставимо на ніч, а можна навіть і на 2 дні просолитися.

Дістаємо качку з холодного місця та кладемо на середину підготованої фольги. Останню фалангу крил треба відрізати, а ніжки можна обв’язати.

Чистимо яблука, їх можна теж змастити маринадом. Частину кладемо у качку, а частину, що не поміститься, викладаємо поруч.

Картоплю розрізаємо навпіл, викладаємо під качку по боках. Можна додати білого вина та трав: чебрець, розмарин.

Щільно запакувати качку у фольгу — «човником», щоб сік не витікав. Готувати у розігрітій до 180 градусів духовці годину, потім зменшити до температуру до 120 градусів і готувати ще 2 — 2,5 години.

Відкрити фольгу, полити качку соком та підвищити температуру до 200−220 градусів, щоб зробити рум’яну скоринку.

Також Володимир Ярославський дав кілька корисних порад тим, хто вирішить приготувати качку у яблуках за його рецептом:

Дуже важливо готувати качку щільно закриваючи її фольгою або в закритій гусятниці, щоб вона не була сухою.

Якщо качка велика, то і готувати її потрібно більше. На кожні додаткові 0,5 кг додавати 30 хв на 120 градусів.

Можна використовувати різні коріння замість картоплі

Можна додавати й зернову гірчицю

Можна готувати в гусятниці («утятниці»).

Раніше ресторатор пропонував фоловерам рецепт риби, запеченої у фользі з овочами.

Фото — скріншот

178

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram