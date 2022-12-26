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Легко, смачно, оригінально: готуємо печінку по-берлінськи

15:33 26 грудня 2022
Печінка по-берлінськи

Печінку використовують у багатьох стравах, у тому числі й святкових. Наприклад, у салаті «Добрий тато» використовують курячу. А ще її можна приготувати по-берлінськи.

Простий рецепт цієї смачної, красивої та оригінальної страви пропонують автори «Кухні народів світу».

Інгредієнти:

  • Печінка яловича (куряча) — 500 гр;
  • Яблуко (зелене) — 2 шт.;
  • Цибуля — 1 шт.;
  • Сіль, перець чорний (мелений) — за смаком;
  • Паприка солодка (мелена) — 1 ч.л.;
  • Каррі — 0.5 ч.л.;
  • Борошно — 3 ст.л.;
  • Олія — для смаження.

Приготування:

  • Печінку нарізати порційними шматочками, відбити, посолити, поперчити, обваляти в борошні, посмажити на олії з двох боків по 3 хв.
  • Процідити олію, на якій смажилася печінка, в ній на середньому вогні обсмажити нарізані скибочками яблука до м'якості. Зняти яблука, викласти цибулю, нарізану кільцями, посолити, додати паприку та каррі і, помішуючи, смажити до м'якості.
  • Викласти в керамічну посудину шарами: яблука — печінка — цибуля і поставити в духовку на 5−7 хв при 180 С.
  • Подавати із улюбленим гарніром.

Раніше фудблогерка Ольга Матвій поділилася оригінальним рецептом паштету з печінки та курячих сердець.

Фото «Кухні народів світу»

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