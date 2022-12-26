Легко, смачно, оригінально: готуємо печінку по-берлінськи
Печінку використовують у багатьох стравах, у тому числі й святкових. Наприклад, у салаті «Добрий тато» використовують курячу. А ще її можна приготувати по-берлінськи.
Простий рецепт цієї смачної, красивої та оригінальної страви пропонують автори «Кухні народів світу».
Інгредієнти:
- Печінка яловича (куряча) — 500 гр;
- Яблуко (зелене) — 2 шт.;
- Цибуля — 1 шт.;
- Сіль, перець чорний (мелений) — за смаком;
- Паприка солодка (мелена) — 1 ч.л.;
- Каррі — 0.5 ч.л.;
- Борошно — 3 ст.л.;
- Олія — для смаження.
Приготування:
- Печінку нарізати порційними шматочками, відбити, посолити, поперчити, обваляти в борошні, посмажити на олії з двох боків по 3 хв.
- Процідити олію, на якій смажилася печінка, в ній на середньому вогні обсмажити нарізані скибочками яблука до м'якості. Зняти яблука, викласти цибулю, нарізану кільцями, посолити, додати паприку та каррі і, помішуючи, смажити до м'якості.
- Викласти в керамічну посудину шарами: яблука — печінка — цибуля і поставити в духовку на 5−7 хв при 180 С.
- Подавати із улюбленим гарніром.
Раніше фудблогерка Ольга Матвій поділилася оригінальним рецептом паштету з печінки та курячих сердець.
Фото «Кухні народів світу»353
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