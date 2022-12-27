Крабові Рафаелло: чудовий смаколик до новорічного столу для дорослих та дітвори

До Нового року залишилось лише кілька днів. Господині вже склали святкове меню, закуповують продукти та роблять останні приготування, щоб свято вдалось, а новорічний стіл радував не лише достатком, а й яскравим дизайном.



Продукти:

Яйця — 3−4 штуки

Сир — 150 г

Часник — 3−4 зубчики

Сіль до смаку

Перець чорний мелений до смаку

Майонез до смаку

Крабові палички — 200 г

Приготування:



Яйця відварити круто за 10 хвилин. Остудити й натерти на дрібній тертці разом з сиром.

Часник пропустити через прес. Змішати яйця з сиром, часником, сіллю, перцем та майонезом.

Сформувати маленькі кульки.

Крабові палички натерти на дрібній тертці та обваляти в них сирно-яєчні кульки.

Перед подачею залиште закуску у холодильнику на годину-півтори.

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