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Крабові Рафаелло: чудовий смаколик до новорічного столу для дорослих та дітвори

9:15 27 грудня 2022
салат

До Нового року залишилось лише кілька днів. Господині вже склали святкове меню, закуповують продукти та роблять останні приготування, щоб свято вдалось, а новорічний стіл радував не лише достатком, а й яскравим дизайном.

Продукти:
Яйця — 3−4 штуки
Сир — 150 г
Часник — 3−4 зубчики
Сіль до смаку
Перець чорний мелений до смаку
Майонез до смаку
Крабові палички — 200 г

Приготування:

Яйця відварити круто за 10 хвилин. Остудити й натерти на дрібній тертці разом з сиром.

Часник пропустити через прес. Змішати яйця з сиром, часником, сіллю, перцем та майонезом.

Сформувати маленькі кульки.

Крабові палички натерти на дрібній тертці та обваляти в них сирно-яєчні кульки.

Перед подачею залиште закуску у холодильнику на годину-півтори.


Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт рулету зі скумбрії, який вдало доповнить новорічний стіл.

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