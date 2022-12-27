Крабові Рафаелло: чудовий смаколик до новорічного столу для дорослих та дітвори
До Нового року залишилось лише кілька днів. Господині вже склали святкове меню, закуповують продукти та роблять останні приготування, щоб свято вдалось, а новорічний стіл радував не лише достатком, а й яскравим дизайном.
Продукти:
Яйця — 3−4 штуки
Сир — 150 г
Часник — 3−4 зубчики
Сіль до смаку
Перець чорний мелений до смаку
Майонез до смаку
Крабові палички — 200 г
Приготування:
Яйця відварити круто за 10 хвилин. Остудити й натерти на дрібній тертці разом з сиром.
Часник пропустити через прес. Змішати яйця з сиром, часником, сіллю, перцем та майонезом.
Сформувати маленькі кульки.
Крабові палички натерти на дрібній тертці та обваляти в них сирно-яєчні кульки.
Перед подачею залиште закуску у холодильнику на годину-півтори.
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