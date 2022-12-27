Працювала на ворога: у Харкові засудили жінку, яка повідомляла про розташування ЗСУ пособникам рашистів

Київський районний суд Харкова визнав місцеву жительку винною у незаконному поширенні інформації про рух і розташування Збройних Сил України під час воєнного стану. Про це стало відомо з опублікованого вироку.

За матеріалами справи, обвинувачувана — інвалід ІІ групи та безробітна. З 15 серпня вона, використовуючи свій мобільний, зробила скріншот з додатка Google maps, на якому було зображено місце розташування ДП «Завод «Електроважмаш». Після того обробила дане зображення, відмітивши на ньому відомі їй місця розташування позицій ЗСУ/ТРО. Після чого надіслала його в телеграмі пособникам рашистів, попередньо зробивши дописи із розшифруванням відмічених позицій. Під фотографією жінка написала: «Их много» та «Красный оцеплено, не подпускают, там базируются уже не первую неделю. Синий вроде пусто, но таблички «Мины» и ходят туда».

На судовому засіданні прокурор просив служителів Феміди визнати затриману винною та призначити їй п'ять років тюрми з іспитовим строком три роки. Сама жінка щиро покаялася й просила суворо не карати її через інвалідність.

Зрештою суд призначив обвинувачуваній термін позбавлення волі 5 років й разом з тим звільнив від відбування призначеного покарання, встановивши іспитовий строк три роки. Жінка повинна періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган про зміну місця проживання, роботи, не виїжджати за межі України без погодження.

Нагадаємо, нещодавно до 12 років та 6 місяців за ґратами було засуджено розвідувальника позицій Himars на Донеччині.

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