«Він робить мене щасливим»: Володимир Ярославський поділився рецептом улюбленого десерту

Ресторатор та суддя «МайстерШеф» Володимир Ярославський, який раніше розповів, як вдома приготувати смачне морозиво, поділився своїм рецептом десерту «Брауні». За його словами, цей шоколадний десерт схожий на той, що він куштував у Лондоні на Боро-маркеті.

«Ми вибороли цей рік. І я хочу подарувати вам мій рецепт неймовірного шоколадного Брауні, який робить мене щасливим. Тож ділюся своїм щастям з вами», — пише він у соцмережах. Ресторатор зізнався, що любить шоколад і що над цим рецептом йому довелося добряче попрацювати, щоб довести його до досконалості

Інгредієнти: 200 г 70% чорного шоколаду;

200 г вершкового масла 82.5%;

180 г коричневого цукру;

4−5 г морської солі;

3 шт курячих яєць;

70 г звичайного борошна;

35 г какао-порошку ;

70−100 г білого або молочного шоколаду;

100−150 г підсмажених горіхів. Приготування: Чорний шоколад поламати на шматочки, додати вершкове масло і поставити на водяну баню, поки масло не розійдеться, перемішуючи лопаткою або вінчиком

Яйця перемішати з цукром, щоб той розчинився (не збивати), і додати до шоколаду, перемішати.

У миску зі сумішшю додати просіяні через сито борошно і какао, перемішати.

Додати горіхи та подрібнений білий шоколад, швидко замішати, щоб шоколад залишився шматочками.

Додати сіль, досить швидко перемішти і одразу помістити суміш у форму для випікання.

Готувати при 200 градусах.

«Якщо форма прямокутна і товщина виробу 4−5 см, достатньо буде 15 хвилин, а якщо форма звичайна кругла 24 см і у вас вийшов не товстий шоколадний шар -2 см, то випікаємо 9−10 хвилин (краще менше). Не лякайтеся, якщо ваш Брауні м"якенький всередині, як живий, він такий повинен бути! Зверху має бути легка суха скоринка», — радить Ярославський.

Перед подачею Брауні має охолонути. Десерт можна нарізати шматочками та подавати з ягодами, збитими вершками й ванільним морозивом влітку. Найкраще десерт смакує при кімнатній температурі.

Раніше кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова запропонувала рецепт шоколадного печива «Брауні».

Фото Володимира Ярославського

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