«Вони мають кращі умови і сплять у готелях»: «чмобіки» бунтують проти кадирівців

Бруд, мінусова температура, мало їжі. Так виглядають будні багатьох мобілізованих російських солдатів в Україні, повідомляє німецька газета Bild. Але деякі військовослужбовці живуть набагато комфортніше, що викликає напругу та обурення серед інших. Серед привілейованих — бойовики, пов'язані з силами чеченського лідера Рамзана Кадирова.

Бойовикам терориста дозволено ночувати в готелях, повідомляє Bild. Видання посилається на свідчення дружини одного з російських військовослужбовців, якій про це нібито розповів її чоловік. Те ж саме вона сказала і військовому психологу, який запитав про ставлення до війни.

«Мій чоловік відкритий і дурний. Він висловив своє ставлення до всієї цієї війни. Що місцеве населення проти окупації, що кадирівці та інші елітні війська живуть у готелях, а прості солдати — у казармах, у жахливих умовах, без припасів та їжі», — сказала вона.

Олег Орлов, активіст забороненої в росії правозахисної організації «Меморіал», також пояснив конфлікти між бойовиками Кадирова і рядовими російськими солдатами поганим оснащенням мобілізованих солдатів.

«Чеченські бійці краще оснащені, ніж інші війська. Це породжує заздрість, а вона переростає у ненависть», — каже він.

Багато військових аналітиків вважають, що українські війська мають перевагу над російськими військами найближчої зими. «Молоді, недосвідчені російські командири на фронті дуже виснажені, — написав у Twitter військовий експерт Джек Уотлінг з лондонського Королівського інституту об'єднаних служб.- Багато з мобілізованих не мають зимового одягу, підготовки та належних умов на своїх посадах».

Бен Ходжес, колишній головнокомандувач американської армії в Європі, навіть вважає, що розвал російської армії взимку «не можна виключати». Дай Боже, щоб так і було.

Нагадаємо, що в росії знову бунтують мобілізовані: «Офіцери брехали, що ми тероборона, а виявляється — штурмовики!»

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