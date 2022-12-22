26 грудня 2022

У березні 1879 року в німецькому місті Ульм народився один із найзнаменитіших геніїв минулого століття, фізик-теоретик, почесний доктор провідних університетів різних країн, нарешті, нобелівський лауреат Альберт Ейнштейн.

Ейнштейн закінчив швейцарське Вище технічне училище з дипломом викладача математики та фізики. Він хотів продовжити наукову кар'єру, але не знайшов підтримки серед професорів, котрі на словах високо оцінювали його здібності. У 1901−1902 роках він буквально голодував через те, що не міг влаштуватися навіть шкільним учителем. У результаті Ейнштейну допоміг колишній однокурсник та друг, обдарований математик Марсель Гроссман, який рекомендував його до Бюро патентування винаходів.

Своїх перших помітних наукових досягнень Альберт Ейнштейн досяг у 1905 році, коли в авторитетному німецькому фізичному журналі вийшли три його статті, що заклали основи теорії відносності, квантової теорії та суттєво просунули статичну фізику. Цей рік у науковому світі згодом почали називати «Роком дива».

Ейнштейн був переконаним пацифістом. Він виступав за соціальну справедливість та співпрацю між різними країнами, закликаючи до загального роззброєння. Після приходу нацистів до влади у Німеччині на адресу Ейнштейна дедалі частіше почали звучати погрози. 1933 року легендарному вченому довелося залишити Німеччину назавжди. На знак протесту проти нацистського режиму він відмовився не лише від німецького громадянства, а й від членства у німецьких академіях наук.

Після переїзду до США Ейнштейн став там однією з найпопулярніших знаменитостей, залишаючись при цьому скромною і привітною людиною. Він завжди намагався відповідати на всі листи, які йому надсилали навіть діти. На загальний подив, Альберт так і не обзавівся ні телевізором, ні автомобілем.

Ейнштейн не любив фантастику, оскільки вважав, що вона спотворює науку та створює хибну ілюзію наукового розуміння. Ейнштейн категорично не сприймав алкоголь, але був довічним членом Монреальського клубу курців трубок. До речі, він постійно уникав спортивних занять, але любив садівництво, а також з ранніх років любив слухати музику і грати на скрипці.

Ейнштейн мав чудове почуття гумору. Коли його питали, де його лабораторія, він, посміхаючись, показував свою авторучку. Вчений захоплювався читанням класичної літератури. Був напрочуд невибагливим у побуті. Вже в похилому віці незмінно з'являвся в тому самому улюбленому теплому светрі.

Лікар розповідав, що Ейнштейн терпіти не міг позувати будь-якому з художників, але варто було тому зізнатися, що розраховує завдяки портрету вченого вибратися з нужденності, як Ейнштейн відразу погоджувався терпляче сидіти перед ним довгі години.

Спостерігаючи за деякими людьми, Ейнштейн часто жартував: Є тільки дві нескінченні речі: Всесвіт і дурість. Щоправда, щодо Всесвіту я не певен". А ще він любив повторювати: «Життя подібне до їзди на велосипеді. Щоб зберігати рівновагу, ти маєш постійно рухатися…»

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.