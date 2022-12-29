Абсурдність путінської мобілізації: у Єкатеринбурзі мертву дитину викликали до військового комісаріату

У Єкатеринбурзі повістку з вимогою з'явитися у військкомат отримала мати на ім'я сина, якого немає в живих вже 14 років, повідомляє російський портал e1.ru. Повістки розсилаються в рамках мобілізації на війну з Україною.

«Анастасія, мешканка Єкатеринбурга, міста на азіатській стороні Уралу, отримала повістку на свого сина Сергія, 2006 року народження. Він має з'явитися до додаткової військової команди 16 січня 2023 року. Між тим, хлопчик помер 14 років тому у віці 2,5 років через гідроцефалію та ДЦП».

Повістка не була вручена з повідомленням про вручення, як того вимагає закон, а просто кинута в поштову скриньку, йдеться у статті. Мати хлопчика, який помер багато років тому, стверджує, що свого часу передала інформацію про смерть сина відповідним органам. У військовому командуванні додаткового штабу повідомили, що відповідної інформації не надходило. Анастасія, яка отримала повістку, хоче застерегти інших жінок, що через недбалість чиновників їм теж варто бути готовими до таких ситуацій.

Додамо, що володимир путін 21 вересня видав указ про так звану «часткову мобілізацію» для війни з Україною і пригрозив «використати всі засоби» для захисту росії від нібито загрози з боку Заходу. Згідно з офіційними повідомленнями Кремля, близько 300 000 резервістів мали бути призвані під зброю, але за даними порталу Meduza, мобілізація може охопити до 1,2 мільйона чоловіків, переважно з-поза меж великих міст.

Невдовзі після рішення путіна з'явилося багато повідомлень про організаційний хаос під час мобілізації. Серед іншого, до армії призиваються люди з обмеженими можливостями та без досвіду служби в армії, надходять повістки для людей похилого віку або адресовані загиблим чи навіть померлим у війні, розв'язаній путінським режимом в Україні.

Нагадаємо слова Альфреда Коха про стан путіна: «Якщо спробувати охарактеризувати його одним словом, то це «неадекватність».

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