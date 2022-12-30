Буде доступна навіть у блекаут: для родичів полонених та зниклих безвісти відкрили нову гарячу телефонну лінію

В Україні запрацював новий телефонний номер, за яким громадяни можуть отримати консультацію з приводу полонених або зниклих безвісти рідних за особливих обставин.

Як повідомляють в Головному управлінні розвідки Міноборони, для дзвінків з України — 0 800 300 529 (безкоштовно), для дзвінків з-за кордону — 044 390 43 90 (за тарифами оператора)

Зазначається, що на відміну від звичайних GSM-ліній, новостворені номери зможуть приймати дзвінки навіть у разі блекауту. Дзвінки надходитимуть через мережу Інтернет за допомогою двох каналів, зокрема, резервного через Starlink.

Як і раніше, діятимуть старі номери: 0 800 300 529 (для дзвінків з України) та 044 390 43 90 (для дзвінків з-за кордону). Також діятиме й старий номер консультаційної лінії Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими — 095 412 74 24.

Нагадаємо, що восени у українців, які потрапили в полон і статус яких підтверджений Червоним Хрестом, з'явилася можливість листуватися з родичами.

Фото Pixabay

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