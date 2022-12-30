Дизайнер Марина Вовк показала, що лишилося від її дому після ракетної атаки рашистів

Українська дизайнерка, засновниця відомого бренду одягу Марина Вовк, показала наслідки ворожого ракетного удару по Києву 29 грудня. Вона показала, що сталося з її затишним будинком, в якому вже прикрасили ялинку, а троє маленьких дітей з нетерпінням чекали свята. Після збиття російської ракети вибуховою хвилею винесло усі вікна, навіть з рамами. Пошкоджень зазнав і сам будинок. Всередині все засипано розбитим склом та уламками, але прикрашена ялинка вистояла. На щастя, ніхто з членів родини не постраждав.

Марина розповіла подробиці та показала фото та відео наслідків в соціальних мережах.

«Я прокинулась від звуків вибухів. Розбудила дітей і відвела вниз, в цокольний поверх. Перевірила чи чоловік встав і пішла робити каву. Сіли на дивані, біля ялинки. Почались часті гучні вибухи. Я сказала, що мені страшно і я піду до дітей, щоб бути з ними поруч. Тільки-но я спустилась на поверх нижче, гучний бабах… Встигла почули крик чоловіка: „Ракета!“. Скло, звуки якогось ніби-то металу… Дуже гучно! Крик дітей: „Там же тато, тато!“. Ці оченята, наповнені страхом, і крик істерики. Я сама не знаю, про що думати, бо не чую від нього ні слова. А це все було в секундах. Звичайно, він мовчав, бо встиг тільки зіскочити з дивану і прилягти. Вже потім крикнув, що все добре. Так. Це дійсно були якісь секунди, але ця тиша між ними здавалась прірвою», — написала Марина.

За її словами, будинок вже прибрали, вікна закрили.

Нагадаємо: російські терористи завдали масованого ракетного удару по території України. Силами ППО були збиті усі повітряні цілі над Києвом. Однак у Дарницькому районі столиці уламками пошкоджено приватні будинки, є постраждалі.

Раніше телеведучий Єгор Гордєєв показав, як постраждав його будинок від попереднього обстрілу.

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