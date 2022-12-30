Додаткова програма для пенсіонерів: чому доплату отримають не всі

Українців хвилює, що буде із субсидіями, чи є гроші на пенсії та соціальні виплати, хто отримає додаткову допомогу від президента в наступному році. З 1 жовтня людям віком від 70 до 75 років встановлюється щомісячна компенсація — 300 грн. Це додаткова програма, створена за ініціативи президента України та запроваджена ще в 2020 році. До слова, вона опрацьовувалась в кінці 2019-го та на початку 2020 року.

«Дана концепція дозволяє людям, які втрачають працездатність, отримати ще одну можливість додаткової підтримки для того, щоби стабілізувати свій фінансовий стан. Стартувала така підтримка саме з людей, яким виповнилось 80+ років. Передбачалось, що люди такого поважного віку мають більше потреб і менше можливостей для додаткових заробітків», — зауважує міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

З кожним роком збільшувалась категорія осіб, яка могла розраховувати на додаткову допомогу. У 2021 році вона виплачувалась особам віком 75 років. Цьогоріч її отримають 70-річні громадяни. Вона є меншою, від 300 до 500 грн. Раніше допомога розраховувалась у відсотках до прожиткового мінімуму. Таким чином, щоби людина старшого віку мала більший відсоток покриття пенсійної виплати, молодша — менший відсоток. В міністерстві розуміють, що в окремих випадках (наприклад судді, держслужбовці) 70 років — це вік, коли громадяни ще можуть працювати і забезпечувати собі додатковий дохід. А вже після 70 років знайти додаткову роботу чи зайнятість складніше. Тому саме цей вік було обрано стартовим для виплати додаткової допомоги.

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