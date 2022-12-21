Хто сплачує борги за комунальні послуги при продажу квартири: судова практика

Під час війни багато українців виїхали за кордон. Хтось знайшов роботу та вирішив переїхати та продати житло в Україні. Щоправда, у таких власників квартир часто є чималі борги за комунальні послуги. Натомість у потенційних нових власників постає питання: чи повинні вони сплачувати ці борги? Адже йдеться не по малі суми.

Так ось, наразі вже є практика Верховного суду. Він погодився з позицією судів попередніх інстанцій, які задовольнили позов до комунального підприємства, в якому позивачка просила зобов'язати відповідача виключити з обліку по її особовому рахунку заборгованість попередніх власників квартири.

Верховний суд вказав, що, відповідно до статті 20 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», споживачі зобов'язані оплатити житлово-комунальні послуги, якщо вони фактично ними користувалися.

Як пояснює думку суду адвокат Денис Головін, новий власник майна не зобов'язаний повертати борги попереднього власника, якщо суд установить, що він не брав на себе обов'язку їх сплачувати.

«Договори про надання послуг не обтяжують майна, тому за відсутності відповідної умови в договорі щодо відчуження нерухомого майна суд повинен відмовляти в задоволенні позовних вимог до нового власника, оскільки належним відповідачем є попередній власник», — пояснили у Верховному суді.

Також Верховний суд вказав на безпідставність касаційної скарги в частині незастосування судами частини 3 статті 7 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», згідно з якою у разі відчуження квартири чи нежитлового приміщення відбувається набуття новим власником усіх обов'язків попереднього власника як співвласника.

Ця стаття регулює обов'язки співвласників багатоквартирного будинку.

Відповідно до частини 2-ї цієї статті, кожен із них несе зобов'язання щодо належного утримання, експлуатації, реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна багатоквартирного будинку пропорційно до його частки співвласника.

«Тлумачення цієї норми права дає можливість дійти висновку про те, що у даному випадку йдеться про перехід від попереднього власника до нового обов'язків саме як співвласника багатоквартирного будинку, передбачених законом, а не боргів попереднього власника з оплати житлово-комунальних послуг», — пояснює Денис Головін.

Тож Верховний суд зазначив, що, згідно з чинним законодавством, не передбачено обов'язку покупця квартири сплачувати борги попередніх власників або орендарів квартири за отримані ними раніше житлово-комунальні послуги. Звісно, за умови, якщо це прямо не прописано в договорі купівлі-продажу.

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