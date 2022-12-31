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Салат-закуска на новорічний стіл від Людмили Борщ: готуйте більше — гості розмітають миттєво! (відео)

11:45 31 грудня 2022
Салат-закуска на новорічний стіл від Людмили Борщ: готуйте більше – гості розмітають миттєво! (відео)

Український блогер Людмила Борщ не зупиняється в адаптації до українських реалій рецептів пригощань до новорічного столу-2023. На цей раз вона перевершила себе, запропонувавши приготувати закуску на основі звичайного фаршу, яка з успіхом може замінити собою котлети.

«Такий салат-закуска в нашій родині з'їдається моментально», — стверджує господиня, додаючи, що необхідні для частування продукти кожна українка, напевно, знайде у своєму холодильнику.

Для приготування вам знадобляться:

  • яловичий фарш 500 г
  • цибуля біла 1 шт
  • цибуля червона 3 шт
  • часник 2−3 зуби.
  • чорний мелений перець
  • яйця 4 шт
  • сир 200 г
  • майонез 250 г
  • цибуля зелена (для прикраси зверху).

Для маринування червоної цибулі використовуються окріп 500 мл, оцет 9% 3 ст. л, сіль 2 ч. л і цукор 1 ст. ложки.

Етапи приготування

Фарш із білою цибулею потрібно обсмажити на сковороді під кришкою протягом 10−15 хвилин, після чого дати охолонути.

Сир та варені яйця натираються на великій тертці, до них додається майонез, після чого маса добре перемішується.

Червону цибулю виймають із маринаду і дають рідині стекти.

Як збирається салат-закуска, дивіться у продовженні відео.

Нагадаємо, раніше блогерка розповіла, як приготувати ковбаски-котлетки з яловичого фаршу, які сподобаються чоловічій частині ваших гостей на святі.

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