Салат-закуска на новорічний стіл від Людмили Борщ: готуйте більше — гості розмітають миттєво! (відео)
Український блогер Людмила Борщ не зупиняється в адаптації до українських реалій рецептів пригощань до новорічного столу-2023. На цей раз вона перевершила себе, запропонувавши приготувати закуску на основі звичайного фаршу, яка з успіхом може замінити собою котлети.
«Такий салат-закуска в нашій родині з'їдається моментально», — стверджує господиня, додаючи, що необхідні для частування продукти кожна українка, напевно, знайде у своєму холодильнику.
Для приготування вам знадобляться:
- яловичий фарш 500 г
- цибуля біла 1 шт
- цибуля червона 3 шт
- часник 2−3 зуби.
- чорний мелений перець
- яйця 4 шт
- сир 200 г
- майонез 250 г
- цибуля зелена (для прикраси зверху).
Для маринування червоної цибулі використовуються окріп 500 мл, оцет 9% 3 ст. л, сіль 2 ч. л і цукор 1 ст. ложки.
Етапи приготування
Фарш із білою цибулею потрібно обсмажити на сковороді під кришкою протягом 10−15 хвилин, після чого дати охолонути.
Сир та варені яйця натираються на великій тертці, до них додається майонез, після чого маса добре перемішується.
Червону цибулю виймають із маринаду і дають рідині стекти.
Як збирається салат-закуска, дивіться у продовженні відео.
Нагадаємо, раніше блогерка розповіла, як приготувати ковбаски-котлетки з яловичого фаршу, які сподобаються чоловічій частині ваших гостей на святі.44
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