Від похмілля позбавляємось швидко: п'ять простих порад для тих, хто «перебрав» у свято

Під час новорічних свят багато людей вживають велику кількість спиртного, що згодом призводить до похмілля. Для того, щоб позбутися похмілля, потрібно дотримуватися простих порад, пише apteka24.ua.

Порада № 1: багато пийте.

Пийте воду, зелений чай, соки, компоти, морси. Чим більше вип'єте, тим швидше відновите втрачену рідину і тим швидше організм виведений токсини, і настане просвітління. А ось каву пити небажано, тому що цей напій, як і алкоголь, має сечогінний ефект і зневоднює організм.

Порада № 2: білкова їжа на сніданок.

Омлет, варені яйця, куряча відварена грудка, сир — ці продукти на сніданок допоможуть печінці швидше переробити етанол.

Порада № 3: розсіл на допомогу.

Розсіл не є безкорисним. Це найпростіший домашній засіб від похмілля, щоб відновити водно-сольовий баланс. Найкраще пити розсіл з-під огірків або з-під квашеної капусти.

Порада № 4: не варто похмелятися.

Організм отруєний вчорашньою дозою алкоголю, а Ви збираєтесь додати йому ще? Опохміління — це міф. Так, якщо випити з ранку ще алкоголю, то ненадовго стане легше, але це буде додаткове навантаження на печінку. Краще випити розсолу та більше води.

Порада № 5: дихайте свіжим прохолодним повітрям.

Якщо ви вийдете прогулятися парком, то через активне дихання свіжим повітрям швидше виведуться з організму продукти розпаду етанолу.

Як писали «ФАКТИ», раніше в МОЗ розвінчали деякі популярні міфи, пов'язані з похміллям. Також раніше відомий кулінарний ресурс опублікував рецепт «похмільного супу».

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