Магнітні бурі у січні: перший удар вже за два дні

Останні дні минулого року ознаменувалися помірними геомагнітними коливаннями, а вже в перші дні 2023 року очікується перша магнітна буря.

Метеозалежні люди можуть відчувати її в період із 2 по 5 січня. На початку та наприкінці вона буде дуже слабкою, а ось у вівторок, 3 січня, — відчутною.

Люди з хронічними захворюваннями у такі періоди можуть почуватися погано. Традиційні поради — менше навантажень та напоїв, що бадьорять, більше відпочинку та легкої їжі, а також прогулянок на повітрі. Під час бурі можуть загострюватися не тільки хронічні хвороби, але й порушуватися сон, відчуватися слабкість і дратівливість. Метеозалежні люди можуть зіткнутися зі стрибками тиску, болями у серці та головними болями.

Бурі очікуються й ближче до кінця місяця — близько 18−20 січня.

Нагадаємо, що в грудні Землю «трясло» досить часто, а 22−24 грудня на землю обрушилася сильна магнітна буря.

Фото з Вікіпедії

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