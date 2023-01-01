39.85 / 40.79 41.61 / 42.76
Київ: +9
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

Магнітні бурі у січні: перший удар вже за два дні

11:19 1 січня 2023
Магнітна буря

Останні дні минулого року ознаменувалися помірними геомагнітними коливаннями, а вже в перші дні 2023 року очікується перша магнітна буря.

Метеозалежні люди можуть відчувати її в період із 2 по 5 січня. На початку та наприкінці вона буде дуже слабкою, а ось у вівторок, 3 січня, — відчутною.

Люди з хронічними захворюваннями у такі періоди можуть почуватися погано. Традиційні поради — менше навантажень та напоїв, що бадьорять, більше відпочинку та легкої їжі, а також прогулянок на повітрі. Під час бурі можуть загострюватися не тільки хронічні хвороби, але й порушуватися сон, відчуватися слабкість і дратівливість. Метеозалежні люди можуть зіткнутися зі стрибками тиску, болями у серці та головними болями.

Бурі очікуються й ближче до кінця місяця — близько 18−20 січня.

Нагадаємо, що в грудні Землю «трясло» досить часто, а 22−24 грудня на землю обрушилася сильна магнітна буря.

Фото з Вікіпедії

113

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Віталій Кім

Віталій Кім зізнався, що викинув у смітник 5 тисяч доларів

листівка

З новим 2023 роком: святкові привітання та листівки

Банкомат

За зняття готівки у банкоматі доведеться заплатити: українцям готують податковий «сюрприз»

Обстріл Києва 15 листопада

З Києва краще виїхати: астролог попередила мешканців столиці про небезпеку

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту