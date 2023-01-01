Просто пальчики оближеш: неймовірно смачна скумбрія, яка легко готується

Зі скумбрії традиційно готують смачні святкові страви. А ось така ніжна й пряна рибна закуска буде актуальною і на повсякденному столі, і на святковому, впевнена кулінарка Валентина Панасюк.

Інгредієнти: скумбрія — 2 штуки;

лавровий лист — 5 штук;

сіль — 3 столових ложки;

цукор — 1 столова ложка;

коріандр — 1 столова ложка;

цибуля — 3 штуки;

перець горошком — 1 столова ложка;

оцет — 2 столових ложки;

рослинна олія — на смак.

Приготування:

Позбавляємо рибу спочатку нутрощів, потім відрізаємо голову, зрізаємо плавники, хвіст. Нарізаємо рибу на шматки та відрізаємо найнижчу частину брюшка, де знаходиться жир.

Викладаємо рибу у спеціальну миску, пересипаємо сіллю, коріандром та перцем. Залишаємо її на 12 годин або ж на добу.

Після цього подрібнюємо цибулю, додаємо до неї цукор та оцет. Залишаємо на годину.

Дістаємо скумбрію, ретельно її промиваємо, додаємо декілька столових ложок олії і виливаємо маринад з цибулею. Таким чином риба має постояти декілька годин. Після цього її можна викладати на тарілку та прикрашати.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти скумбрії під білою шубою та маринованої скумбрії з аджикою.

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