Просто пальчики оближеш: неймовірно смачна скумбрія, яка легко готується
Зі скумбрії традиційно готують смачні святкові страви. А ось така ніжна й пряна рибна закуска буде актуальною і на повсякденному столі, і на святковому, впевнена кулінарка Валентина Панасюк.
Інгредієнти:
- скумбрія — 2 штуки;
- лавровий лист — 5 штук;
- сіль — 3 столових ложки;
- цукор — 1 столова ложка;
- коріандр — 1 столова ложка;
- цибуля — 3 штуки;
- перець горошком — 1 столова ложка;
- оцет — 2 столових ложки;
- рослинна олія — на смак.
Приготування:
Позбавляємо рибу спочатку нутрощів, потім відрізаємо голову, зрізаємо плавники, хвіст. Нарізаємо рибу на шматки та відрізаємо найнижчу частину брюшка, де знаходиться жир.
Викладаємо рибу у спеціальну миску, пересипаємо сіллю, коріандром та перцем. Залишаємо її на 12 годин або ж на добу.
Після цього подрібнюємо цибулю, додаємо до неї цукор та оцет. Залишаємо на годину.
Дістаємо скумбрію, ретельно її промиваємо, додаємо декілька столових ложок олії і виливаємо маринад з цибулею. Таким чином риба має постояти декілька годин. Після цього її можна викладати на тарілку та прикрашати.
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