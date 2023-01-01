Смачно й дуже бюджетно: готуємо буряк по-корейськи

Його появою ми зобов’язані моркві по-корейськи, рецепт якої й був пізніше адаптований для приготування буряка. Одразу обирайте солодкий і яскравий буряк, а от кількість перцю та часнику можна підбирати до смаку, виходячи з того, наскільки гострі страви ви любите, пояснює кулінарка Світлана Юрченко.

Інгредієнти:

2 червоних буряки (більші від середнього розміру)

4−5 зубки часнику

50−75 мл соняшникової олії

3 ст. л. оцту 9%

3 ст. л. цукру

сіль — до смаку

10 волоських горіхів

0,5 ч. л. перцю чилі

чорний мелений перець на кінчику ножа

Суміш спецій:

1 ч. л. сушеної петрушки

1 ч. л. чорного духмяного перцю

1 ч. л. гвоздики

2 ч. л. коріандру

Приготування

Буряк натираємо на «корейську тертушку», додаємо подрібнений часник, змелені горіхи, 1 ч. л. суміші приправ, сіль, цукор, оцет, олію, 0,5 ч. л. перцю чилі та мелений чорний перець. Все перемішуємо добре руками та залишаємо на 3−5 годин в прохолодному місці.

А як приготувати смачний салат-закуску, розповідала українська блогерка Людмила Борщ.

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