Смачно й дуже бюджетно: готуємо буряк по-корейськи
Його появою ми зобов’язані моркві по-корейськи, рецепт якої й був пізніше адаптований для приготування буряка. Одразу обирайте солодкий і яскравий буряк, а от кількість перцю та часнику можна підбирати до смаку, виходячи з того, наскільки гострі страви ви любите, пояснює кулінарка Світлана Юрченко.
Інгредієнти:
2 червоних буряки (більші від середнього розміру)
4−5 зубки часнику
50−75 мл соняшникової олії
3 ст. л. оцту 9%
3 ст. л. цукру
сіль — до смаку
10 волоських горіхів
0,5 ч. л. перцю чилі
чорний мелений перець на кінчику ножа
Суміш спецій:
1 ч. л. сушеної петрушки
1 ч. л. чорного духмяного перцю
1 ч. л. гвоздики
2 ч. л. коріандру
Приготування
Буряк натираємо на «корейську тертушку», додаємо подрібнений часник, змелені горіхи, 1 ч. л. суміші приправ, сіль, цукор, оцет, олію, 0,5 ч. л. перцю чилі та мелений чорний перець. Все перемішуємо добре руками та залишаємо на 3−5 годин в прохолодному місці.
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