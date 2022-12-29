2 січня 2023

Одним із найбільш таємничих в'язнів у європейській історії був і протягом останніх трьох століть залишається незнайомець, який отримав ім'я «Людини в залізній масці». Про цей персонаж відомо лише те, що за часів Людовіка XIV він утримувався в різних в'язницях, у тому числі в Бастилії, і помер 19 листопада 1703 року. Розповсюджувачі гарних легенд чомусь приписали загадковому в'язню залізну маску, хоча насправді його обличчя завжди було закрите оксамитовою маскою.

За уривчастими даними випадкових свідків, дивного незнайомця постійно перевозили з в'язниці до в'язниці, причому доставляли в камеру, як правило, на ношах. На ньому зазвичай був дуже просторий одяг, а обличчя закривала оксамитова маска. Стіни тюремних камер цього в'язня завжди були непроникними, а будь-який контакт із іншими людьми був заборонений арештантові під страхом смерті. При цьому так і залишилися невідомими особа, стать та вік цієї людини. Були навіть припущення, що під маскою могли приховувати кількох зовсім різних людей.

Єдиним супроводжуючим, який постійно переїжджав із «Людиною в залізній масці», був наглядач Сен-Мар.

Ось чому деякі історики стверджували, що таємничий в'язень — лише плід уяви Сен-Мара, вдало розкручений видатним французьким філософом-просвітителем Вольтером у книзі «Століття Людовіка XIV» (1751). Завдяки Вольтеру з'явилася версія про те, що під «залізною маскою» ховався брат-близнюк короля.

Пізніше з'явилося багато інших версій. Одна була неймовірніша за іншу. Причому деякі з них швидко спростовувалися, а деякі так і залишилися лише здогадами. До найпоширеніших належали версії про те, що в'язень був незаконнонародженим братом Людовіка XIV. В одних припущеннях звучало, що обидва брати були народжені королевою Анною Австрійською від різних чоловіків, причому багато істориків стверджували, що незаконнонародженим був саме Людовік XIV. Інші ж версії говорили, що Людовік XIV і «Людина в залізній масці» були дітьми одного батька різних матерів. І при цьому, мовляв, ніхто з них не був законним сином Людовіка XIII.

Іноді особистість «Людини в залізній масці» ототожнювали з відомими авантюристами (такими, як, наприклад, Ерколь Антоніо Маттіолі), військовими діячами (генерал Вів'єн де Булонд), політиками та вельможами, які з тих чи інших причин потрапляли в немилість короля або готували проти його змову. Як би там не було, «Людина у залізній масці» стала героєм численних літературних творів та історичних досліджень. Зумівши при цьому так і залишитися нерозгаданою таємничою загадкою, яка досі обговорюється на Заході…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.