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Три дуже смачних салати на Різдво від української красуні-блогерші (відео)

15:08 4 січня 2023
Три дуже смачних салати на Різдво від української красуні-блогерші (відео)

Майстриня кулінарних справ Alina FooDee, котра полюбилася багатьом шанувальникам своїм «ляльковим голосом», не втомлюється радувати новими простими рецептами святкових страв .

Цього разу вона рекомендувала приготувати «правильний» свіжий салат з руколою, тунцем і сиром фета, німецький картопляний салат і, нарешті — салат з курячим філе та морквою по-корейськи, що став популярним серед українських господинь.

Для салату з тунцем знадобляться:

  • листя салату — 70 г
  • огірок — 2 шт.
  • червона цибуля — 0,5 шт.
  • помідори чері — 10 шт.
  • консервований тунець — 160 г
  • сир фета — 100 г
  • оливки — 10 шт.

Для заправки салату:

  • лимонний сік — 1 ст.
  • оливкова олія — 2 ст.л.
  • сушений орегано — 0,5 ч. л.
  • сіль, чорний мелений перець — до смаку.

Приготування салату починається із заправки — всі її складові потрібно ретельно перемішати. А ось поливати готовий салат заправкою потрібно перед його подачею.

Для приготування «німецького» картопляного салату візьміть:

  • картопля відварена — 3 шт.
  • мариновані огірки — 4 шт.
  • цибуля червона — 1 шт.
  • лимонний сік — 1 ст.
  • цукор — 1 ч.л.
  • сіль — 0,5 ч. л.
  • кріп та петрушка — невеликий пучок
  • майонез — 2−3 ст.

Картопля та огірочки просто нарізаються кубиками, а ось цибулю попередньо треба замаринувати, нарізавши пір'ям (для маринаду використовуються лимонний сік, сіль та цукор). У салат додаються нарізана зелень петрушки та кропу.

Заправляється салат майонезом, або сметаною/йогуртом.

«Це дуже смачно та дуже бюджетно!» — рекомендує блогер.

Для третього салату — з корейською морквою — також знадобиться замаринована цибуля (блогер рекомендує взяти червону, щоб салат вийшов яскравішим).

Повний перелік необхідних продуктів:

  • куряче філе (відварене) — 1 шт
  • морквина по-корейськи — 100−150 г
  • перець — 1 шт.
  • цибуля — 1 шт. (цукор 1 ч.л., оцет 1 ст.л.)
  • сіль за смаком
  • сметана — 1−2 ст.
  • гірчиця у зернах — 1 ч.л.

Салатний перець нарізається смужками, до нього додається готова морква по-корейськи, розібране на волокна куряче філе, маринована цибуля, трохи солі. Заправляється салат сметаною з додаванням гірчиці у зернах.

Нагадаємо, напередодні блогерка розповіла, як приготувати буряк по-корейськи.

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