Три дуже смачних салати на Різдво від української красуні-блогерші (відео)
Майстриня кулінарних справ Alina FooDee, котра полюбилася багатьом шанувальникам своїм «ляльковим голосом», не втомлюється радувати новими простими рецептами святкових страв .
Цього разу вона рекомендувала приготувати «правильний» свіжий салат з руколою, тунцем і сиром фета, німецький картопляний салат і, нарешті — салат з курячим філе та морквою по-корейськи, що став популярним серед українських господинь.
Для салату з тунцем знадобляться:
- листя салату — 70 г
- огірок — 2 шт.
- червона цибуля — 0,5 шт.
- помідори чері — 10 шт.
- консервований тунець — 160 г
- сир фета — 100 г
- оливки — 10 шт.
Для заправки салату:
- лимонний сік — 1 ст.
- оливкова олія — 2 ст.л.
- сушений орегано — 0,5 ч. л.
- сіль, чорний мелений перець — до смаку.
Приготування салату починається із заправки — всі її складові потрібно ретельно перемішати. А ось поливати готовий салат заправкою потрібно перед його подачею.
Для приготування «німецького» картопляного салату візьміть:
- картопля відварена — 3 шт.
- мариновані огірки — 4 шт.
- цибуля червона — 1 шт.
- лимонний сік — 1 ст.
- цукор — 1 ч.л.
- сіль — 0,5 ч. л.
- кріп та петрушка — невеликий пучок
- майонез — 2−3 ст.
Картопля та огірочки просто нарізаються кубиками, а ось цибулю попередньо треба замаринувати, нарізавши пір'ям (для маринаду використовуються лимонний сік, сіль та цукор). У салат додаються нарізана зелень петрушки та кропу.
Заправляється салат майонезом, або сметаною/йогуртом.
«Це дуже смачно та дуже бюджетно!» — рекомендує блогер.
Для третього салату — з корейською морквою — також знадобиться замаринована цибуля (блогер рекомендує взяти червону, щоб салат вийшов яскравішим).
Повний перелік необхідних продуктів:
- куряче філе (відварене) — 1 шт
- морквина по-корейськи — 100−150 г
- перець — 1 шт.
- цибуля — 1 шт. (цукор 1 ч.л., оцет 1 ст.л.)
- сіль за смаком
- сметана — 1−2 ст.
- гірчиця у зернах — 1 ч.л.
Салатний перець нарізається смужками, до нього додається готова морква по-корейськи, розібране на волокна куряче філе, маринована цибуля, трохи солі. Заправляється салат сметаною з додаванням гірчиці у зернах.
Нагадаємо, напередодні блогерка розповіла, як приготувати буряк по-корейськи.371
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram