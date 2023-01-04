Сало в розсолі «п'ятихвилинка»: ідеальна закуска на Різдво та на кожен день
Із завершенням Різдвяного посту багато українців, які дотримуються суворих правил у прийнятті їжі, напевно із задоволенням скуштують страви, які їм «недоступні» з 28 листопада.
Серед таких страв буде, можливо, і сало — особливо приготоване за незвичайним рецептом, який пропонують автори сайту «Смачно, просто та доступно».
Автор рецепту називає таке сало «п'ятихвилинкою», оскільки готове воно з'їдається за 5 хвилин.
Однак для приготування закуски повозиться доведеться довше.
Список необхідного:
- вода — 2 л
- сіль — 400 г (взимку можна і 300 г)
- сало — 4 кг (на 6 літрових банок).
Спочатку сало потрібно нарізати на великі шматки — смужками. Їх укладають у банки, куди додають зубчики часнику, горошини перцю та листочки лаврового листка.
Вміст заливають гарячим розсолом і стерилізують банки 2 години в невеликому вогні.
Після цього часу банки треба закатати.
Повний цикл готування дивіться на відео.
Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, як визначити свіжість продуктів у знеструмленому холодильнику.319
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram