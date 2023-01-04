Сало в розсолі «п'ятихвилинка»: ідеальна закуска на Різдво та на кожен день

Із завершенням Різдвяного посту багато українців, які дотримуються суворих правил у прийнятті їжі, напевно із задоволенням скуштують страви, які їм «недоступні» з 28 листопада.

Серед таких страв буде, можливо, і сало — особливо приготоване за незвичайним рецептом, який пропонують автори сайту «Смачно, просто та доступно».

Автор рецепту називає таке сало «п'ятихвилинкою», оскільки готове воно з'їдається за 5 хвилин.

Однак для приготування закуски повозиться доведеться довше.

Список необхідного:

вода — 2 л

сіль — 400 г (взимку можна і 300 г)

сало — 4 кг (на 6 літрових банок).

Спочатку сало потрібно нарізати на великі шматки — смужками. Їх укладають у банки, куди додають зубчики часнику, горошини перцю та листочки лаврового листка.

Вміст заливають гарячим розсолом і стерилізують банки 2 години в невеликому вогні.

Після цього часу банки треба закатати.

Повний цикл готування дивіться на відео.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, як визначити свіжість продуктів у знеструмленому холодильнику.

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