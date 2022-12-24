«У риби очі повинні бути прозорі, опуклі»: як визначити свіжість продуктів, коли довго не було світла

На жаль, «віялові» та аварійні вимикання світла стали тимчасовою буденністю для українців. Під час кількагодинного вимкнення холодильники не взмозі тримати низьку температуру, а це може привести до псування продуктів і харчового отруєння (як правильно зберігати продукти при тривалому вимкненні електрики, читайте тут). Тому ми маємо навчитись визначати, чи зіпсовані продукти, пише на своїй сторінці гастроентеролог Алла Курилець:

«Спочатку ретельно оглядаємо і нюхаємо, пробуємо пальцем чи не залишаються вм’ятини і аж тоді пробуємо продукти!

М"ясо та м'ясні продукти: неприємний запах, жовтизна, липкість — відразу викидаємо. Ознаки свіжого м'яса — пружність, рожевий колір, відсутність неприємного запаху. На певний час можна запастись сиров'яленими чи в'ялокопченими стравами, зробити домашню буженину, тушкованки. Також свіже м"ясо можна замаринувати і зберігати 1−2 доби навіть на балконі/підвалі, зараз температура повітря сприяє цьому.

Сало — рожеве, біле, без жовтизни та запаху можна споживати декілька діб. Особливо, якщо воно копчене чи засолене, то будете мати страву до картоплі на певний час.

Хліб має бути м'яким, пористим, запашним — черствість, пліснява, нетиповий запах, «гливкість» недопустимі. Тут нас виручать сухарі — як куплені, так і зроблені власноруч, галети, крекер, хлібці, бублики, грісіні".

Якщо яйця промислового виробництва, то є термін придатності на упаковці.

«Яйця орієнтовно до 1 місяця можна зберігати в прохолодному місці, — пояснює лікарка. — Пробуємо: якщо «калатається» жовток — то зіпсоване. Також кладемо у воду: ті, які підіймаються вгору, викидаємо. Варені яйця при кімнатній температурі зберігаються 2 доби.

Риба — для початку дивимось на голову: очі повинні бути прозорі, опуклі. Якщо сухі, запалі — риба не свіжа. Зябра у свіжої риби без слизу, нальоту, рожеві. Сама риба при натисканні не залишає вм"ятини, кістки тверді".

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як правильно зберігати овочі, коли немає світла, та як знайти заміну холодильнику.

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