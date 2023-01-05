Прийшов до тями: зірка «Месників» Джеремі Реннер переніс дві операції після аварії на снігоприбиральній машині

Зірка Голлівуду Джеремі Реннер прийшов до тями після важких травм, які він отримав 1 січня під час прибирання снігу. Відомий актор переніс дві операції та опублікував у Instagram перше фото з лікарняної палати. «Дякую всім за добрі слова. Мені надто погано, щоб друкувати, але я посилаю вам усім кохання», — написав він.

Представник Реннера Сем Маст повідомив, що актор демонструє позитивний прогрес. Джеремі розмовляє, бадьорий і перебуває в гарному настрої. Поки що він залишається у відділенні інтенсивної терапії. Лікарі все ще оцінюють його стан як критичний.

Дарін Балаам, шериф округу Уошо, штат Невада, де знаходиться ранчо Реннера, провів спеціальний брифінг, під час якого розповів деякі деталі інциденту. За його словами, 1 січня в окрузі усі дороги замело снігом. Висота снігового покриву складала майже два метри.

До Реннера намагався проїхати машиною хтось із його родичів. Актор вирушив на допомогу водієві на своїй снігоприбиральній машині. Шериф уточнив її марку — PistenBully. Балаам підкреслив, що Реннер чудово справлявся з будь-якою важкою технікою. Джеремі також розчищав дороги в окрузі, допомагаючи сусідам.

Йому вдалося дістатися родича, який застряг у снігу. Реннер витяг його машину. Свій PistenBully він заглушив і про щось почав говорити з родичем. У цей момент снігоприбиральна машина зненацька рушила з місця. Джеремі спробував на ходу застрибнути в кабіну, щоб зупинити її. Однак упав, і PistenBully вагою понад 6 тонн переїхав йому ногу.

Актор отримав тяжку травму грудної клітки та множинні переломи ноги. Він втратив багато крові. До лікарні Реннера доправили гелікоптером.

За словами шерифа, у крові Джеремі не знайшли слідів наркотиків чи алкоголю. Тож інцидент кваліфікували як нещасний випадок. Наразі слідчі проводять перевірку на предмет механічної несправності снігоприбиральної машини.

У соцмережах прокотилася потужна хвиля підтримки. Реннера підбадьорюють не лише численні шанувальники, а і його колеги.

Виконавець ролі Капітана Америки Кріс Еванс написав: «Міцний як цвях. Люблю тебе, друже».

Зірка «Вартових Галактики» Кріс Пратт зізнався, що постійно молився за «братана», сподіваючись на швидке одужання Джеремі.

Виконавець ролі Тора Кріс Гемсворт написав: «Швидшого одужання, друже. Посилаю тобі кохання!»

Режисер двох фільмів про Тора Тайка Вайтіті залишив коротке послання: «Брате мій, я люблю тебе».

Побажали одужання Реннеру та інші кінозірки — Пол Беттані, Орландо Блум, Ванесса Гадженс.

У понеділок, 2 січня, стало відомо про загибель відомого автогонщика та відеоблогера Кена Блока. Він розбився на снігоході в американському штаті Юта. Блок їхав крутим схилом, коли снігохід раптово перекинувся і надавши Кена. Через безліч отриманих травм спортсмен помер на місці.

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