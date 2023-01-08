Важко повірити, але в Італії не кладуть у макарони сир чи томати: як зробити «звичну страву» делікатесом
Пасту в Італії люблять усі. Але зовсім не обов'язково готувати її з традиційним томатним соусом та сиром. На одному з кулінарних каналів звернули увагу на незвичайну варіацію страви — з апельсиновим соусом та цедрою.
Разом із гостротою цибулі смак страви стає справді унікальним, обіцяють автори рецепту.
Перелік продуктів:
- паста із твердих сортів пшениці — 320 г
- оливкова олія — 70 мл
- цибуля — 50 г
- зелена цибуля — 25 г
- панірувальні сухарі — 40 г
- свіжий апельсиновий сік — 160 мл
- цедра апельсина — 10 г
Приготування
Спочатку підготуйте паніровку. Для цього сухарі слід обсмажити на олії так, щоб їх колір став трохи золотистим. Додайте у сухарі сіль та перець за смаком, а потім відставте вбік.
Цибулю поріжте соломкою і спасеруйте на сковороді з олією, поступово додаючи апельсиновий сік. Одночасно можна відварити макарони до стану аль-денте (щоб вони трохи пружинили).
Підготовлену пасту змішайте із соусом та сухарями, додатково додавши цедру.
Все готове, можна подавати до столу.
Також ви можете приготувати пасту і за найтоповішими італійськими рецептами цієї страви.
Нагадаємо, раніше пасту без томатного соусу, але із додаванням великої кількості сиру приготував відомий український кухар Олександр Ярославський.196
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